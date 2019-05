Par un vendredi 13, on feindra le désastre dans le CEVA

Avez-vous toujours rêvé d’arborer un maquillage sanglant au fond d’un tunnel de chemin de fer par un vendredi 13? Cette expérience horrifique vous est proposée par les CFF, mais elle n’a rien d’un jeu. L’opérateur national recherche un millier de figurants, de tous âges à partir de 5 ans, pour participer à un exercice grandeur nature. Celui-ci aura lieu en septembre, trois mois et deux jours avant la mise en service du tronçon Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, dont la construction a débuté en 2011.

Baptisé «Confine Tre», l’exercice est organisé en collaboration avec la SNCF et les autorités haut-savoyardes et genevoises. Le but? Il s’agit de «tester la gestion binationale d’un événement ferroviaire d’ampleur se produisant sur la zone frontière», plus précisément «dans un train immobilisé dans le tunnel» — une sorte de répétition générale concernant «les procédures d’intervention et les dispositions d’évacuation en cas d’accident dans le tunnel», glane-t-on au fil du site dédié à l’événement.

Ces données suffisent pour savoir que l’incident simulé se produira sous le Foron, la rivière qui marque la frontière franco-genevoise entre Gaillard et Thônex. Le caractère transfrontalier de la catastrophe permettra de mobiliser les services d’urgence des deux pays, mais aussi de soulever d’intéressantes questions de droit. Selon nos informations, il importerait de comptabiliser le nombre d’essieux du train se trouvant dans tel ou tel pays lors de son immobilisation, ce compte étant déterminant pour situer le for juridique des démêlés qui pourraient s’ensuivre.

Convoqués en début de matinée au Stade de Genève, les figurants volontaires joueront le rôle de voyageurs, mais «seuls certains exerceront un rôle spécifique (blessés graves ou légers, proches et familles, témoins, etc.), la majorité étant amenée à évacuer spontanément le train, avant d’être prise en charge par les services dédiés», lit-on encore sur le site des CFF. Les rôles seront distribués en fonction des besoins de l’exercice et des contraintes indiquées par les volontaires lors de l’inscription. On peut notamment se déclarer disponible seulement pour une partie de la journée (jusqu’à midi, 15 h ou 18 h ).

Aucune rétribution n’est prévue, si ce n’est «l’opportunité de circuler en avant-première sur le tronçon du CEVA». Les CFF fourniront toutefois «un petit-déjeuner, un panier-repas et un cadeau souvenir». Ont-ils fait exprès de choisir ce vendredi 13 septembre pour simuler un désastre? C’est un pur hasard, laisse-t-on entendre au service de presse.

Inscription sur events.sbb.ch

(TDG)