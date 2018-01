Paniqué car il n'a pas de permis, un étudiant fonce sur des douaniers

Mais quelle mouche l’a piqué? Un étudiant en électronique multimédia, fils d’un fonctionnaire international, a foncé sur une voiture de douaniers au poste frontière de Mategnin.

Vu qu’il a reconnu les faits, il va échapper à un procès en bonne et due forme pour bénéficier, dans les semaines à venir, d’une courte audience au terme d’une procédure simplifiée. Les événements remontent au 21 juillet 2016. Une caporale qui s’apprêtait à sortir de la BMW de l’Administration fédérale des douanes pour intercepter l’étudiant a été retenue juste à temps par son collègue, qui a vu le mouvement de l’Opel Corsa. Selon l’acte d’accusation du procureur Walther Cimino, l’Opel a commencé à accélérer avant de percuter «violemment» le flanc droit de la BMW des douaniers.

La caporale n’a pas été blessée. Mais, après-coup, les jambes en coton, elle a compris qu’elle l’avait échappé belle. «À aucun moment le prévenu n’a freiné ni effectué la moindre manœuvre d’évitement», selon le procureur. Le jeune homme est accusé de mise en danger de la vie d’autrui, de violence contre les autorités, de dommage à la propriété et de violation grave de la LCR. Le procureur Cimino réclame 18 mois de prison avec sursis.

Pourquoi l’étudiant a-t-il agi avec une telle brutalité? «Mon client est un jeune dans le rang, assure son avocat, Me Patrick Ocak. Il vient de finir sa formation. Mais ce soir-là, il a fait une grosse bêtise.» Il avait emprunté la voiture d’un copain pour rendre visite à des amis à Genève. «Voyant que les douaniers cherchaient à le contrôler, il a été pris de panique car il n’avait pas de permis, poursuit Me Ocak. Il a tenté de fuir en laissant sa voiture rouler sur celle des gardes-frontières. Mais n’a jamais eu l’intention de mettre leur vie en danger.»

Le procureur Cimino retient pourtant l’acte volontaire: «L’attaque ainsi portée à la caporale était totalement contraire aux bonnes mœurs et à la morale. Le danger encouru par cette dernière ne pouvait qu’être connu par le prévenu.» La caporale a accepté malgré tout la procédure simplifiée car «le prévenu a arrêté de mentir en ne soutenant plus qu’il avait sauté de sa voiture avant le choc, explique Me Robert Assaël, avocat de la douanière. Compte tenu de son jeune âge, ma cliente ne souhaitait pas s’acharner sur lui.» (TDG)