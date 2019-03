Pagani quitte la Ville et se verrait bien sous la Coupole

Une page se tourne en Ville de Genève. Tout comme Sandrine Salerno, elle aussi élue en 2007, Rémy Pagani ne se représentera pas au Conseil administratif lors des élections municipales du printemps 2020. Si on ajoute les retraits d’Esther Alder et de Guillaume Barazzone, l’Exécutif va faire face à un renouvellement de grande ampleur. Seul le socialiste Sami Kanaan affrontera les urnes après l’affaire des notes de frais.

Dans nos colonnes, Rémy Pagani explique qu’il n’a pas voulu écarter l’hypothèse d’un quatrième mandat «tant qu’aucune femme ni aucun homme ne s’étaient manifestés pour rentrer dans l’arène» et défendre le poste d’Ensemble à Gauche (EàG) au sein de l’Exécutif. Or, la situation a évolué. L’avocat et député suppléant Pierre Bayenet, ainsi qu’Olivier Baud, qui siège lui aussi au Grand Conseil, se sont mis à disposition de SolidaritéS, tandis que du côté de l’autre composante d’EàG, le Parti du travail, la conseillère municipale Maria Pérez a aussi fait part de son intérêt.

La décision de Rémy Pagani semblait se dessiner ces dernières semaines. Au-delà des candidatures chez EàG, le magistrat vit des heures difficiles. Il a été mis en prévention dans l’affaire des notes de frais et doit être entendu par le Ministère public. La création d’une fondation pour les migrants – Genève Cité de Refuge – sans passer le Conseil municipal lui a également valu une pluie de critiques. Une pré-enquête a été ouverte par le Service des affaires communales.

La carrière politique de Rémy Pagani n’est pas terminée pour autant. Outre son mandat au Grand Conseil, qui court jusqu’en 2023, il s’est annoncé auprès de SolidaritéS en vue des élections au Conseil national du 19 octobre. Il n’est pas le seul, mais la formation ne souhaite pour l’heure pas dévoiler les noms des autres papables. «La décision sur le nombre de listes, sur les sous-apparentements et les candidats définitifs sera prise courant avril», précise son secrétaire Thibault Schneeberger. Rémy Pagani a indiqué qu’il renoncerait à son mandat de député s’il était élu à Berne.

L’heure viendra bientôt de faire le bilan de ses trois mandats en Ville de Genève. Pour Olivier Baud, il est bon. «On a pu voir son engagement lors de la rénovation du Grand Théâtre, où il a investi toute sa force de conviction», rappelle le député suppléant.

Membre de la Commission des travaux et des constructions depuis quatorze ans, Alain de Kalbermatten est plus nuancé. L’élu PDC a planché sur de nombreux projets avec Rémy Pagani. «Quand il a été élu à l’Exécutif, Genève avait un grand retard à combler en matière d’infrastructures. Il est arrivé au bon moment. Mais il n’a pas fait avancer les projets tout seul. C’est parce que la Commission des travaux et le Municipal partageaient cette volonté d’aller de l’avant que Genève a pu construire de nouvelles infrastructures», rappelle-t-il, citant la nouvelle école de Chandieu, la rénovation du Grand Théâtre ou encore les chantiers liés au CEVA.

Alfonso Gomez retient un «homme combatif, de conviction, qui a les défauts de ses qualités». «Il est impulsif et manque parfois de recul quand il est dans le feu de l’action», estime le conseiller municipal Vert. «Il est resté un militant au lieu d’endosser les habits de magistrat», regrette pour sa part le MCG Daniel Sormanni. Reste qu’avec le départ de l’ancien syndicaliste, c’est un profil singulier, celui d’un homme qui n’était pas un professionnel de la politique, qui disparaît de l’Exécutif.

