Pablo Cruchon se retire de la course au Conseil d'État

Pablo Cruchon, le secrétaire de SolidaritéS, a annoncé dimanche soir qu'il se retirait de la course au Conseil d'État. Dans la foulée, son parti a désigné Jean Burgermeister pour le remplacer. Ce biologiste de 28 ans rejoint donc Jocelyne Haller (SolidaritéS) et Salika Wenger (Parti du Travail) sur le ticket Ensemble à Gauche.

Prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du parti qui s'est tenue dimanche, ces décisions font suite à une crise interne, révélée dans nos colonnes. En effet, depuis trois mois, Maria Perez, conseillère municipale en Ville de Genève et secrétaire administrative de SolidaritéS est en congé maladie. Et ce, en raison d'un conflit avec Pablo Cruchon. Une situation qui a entraîné l'ouverture d'une enquête interne. Dans l'attente des résultats de cette procédure, le Parti du Travail avait demandé le retrait des listes de Pablo Cruchon et de Maria Perez. A noter, finalement, tous deux demeurent en lice pour le Grand Conseil.

Dans un communiqué de presse, Pablo Cruchon estime avoir «subis des attaques médiatiques personnelles qui instrumentalisent un conflit de travail afin, à travers moi, de nuire à Ensemble à Gauche». Affirmant avoir sa «conscience pour lui», il explique que son «retrait est une manière de préserver la campagne d'EàG». Enfin, il «réitère ses excuses à Maria Perez, si elle a pu se sentir blessée de part ma faute, tout en rejetant clairement les accusations publiques dont j'ai été l'objet».

Pour rappel, l'enquête interne au sein de SolidaritéS est chargée de faire la lumière sur des dysfonctionnements au sein du secrétariat. En cause notamment: le comportement de Pablo Cruchon. Un rapport interne à SolidaritéS stipule que ce dernier a parfois de la difficulté à se maîtriser. Toujours la semaine dernière, quatre conseillers municipaux soit Maria Pérez, Ariane Arlotti, Morten Gisselbaek et Tobia Schnebli ont envoyé un mail à la coordination pour dénoncer «la chape de plomb» qui pèse sur le parti. Selon eux, il vaudrait mieux reconnaître les «pétages de plombs, graves, répétés et inacceptables qui ont eu lieu», plutôt que de laisser planer le doute.

Cette missive devait aussi être étudiée lors de la coordination extraordinaire de SolidaritéS qui a eu lieu vendredi. Pourtant, dans le communiqué de presse du parti envoyé dans la foulée de celui de Pablo Cruchon, SolidaritéS fustige une «mise en scène médiatique d’un différend entre deux employés», oubliant de mentionner ces éléments critiques émanant de ses rangs. (TDG)