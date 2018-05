PAV: trop social, pas assez dense

Le texte en votation le 10 juin est une modification d’un déclassement approuvé en 2011. Même si ce changement va dans la bonne direction, soit deux logements, au lieu d’un, pour un emploi et une réduction de 100% à 88% d’habitats à louer, ainsi que de 75% à 62% de logements sociaux, ce projet reste financièrement irréalisable!

Le projet soumis au vote le 10 juin a été accepté à 50 voix contre 49

Est-ce que 62% de LUP, respectivement 7700 logements sociaux dans ce futur centre urbain, est réaliste? L’ensemble du complexe du Lignon, en incluant les deux tours, a 2780 logements! Est-il imaginable, de construire au PAV une concentration de logements sociaux qui serait trois fois plus grande que celle du Lignon? Existe-t-il une demande pour autant d’appartements sociaux? En France, il est interdit de construire plus de 50% de logements sociaux dans un périmètre (voir PL 12052-A, p. 25 audition d’une urbaniste de Paris).

Le PAV représente environ 7% de l’ensemble de la zone bâtie du canton, tout comme 7% de l’ensemble des logements existant à Genève! Une légère augmentation de la densité aurait de nombreux avantages. À Paris, le projet de la gare d’Austerlitz a une densité dix fois supérieure à celle du PAV et est cité, dans toute l’Europe, comme un écoquartier avec une qualité de vie exceptionnelle!

Une meilleure utilisation du sol augmenterait les moyens à disposition pour les coûts exorbitants des infrastructures estimées à 2,5 milliards et les indemnités envisagées pour la relocation des entreprises planifiées à 600 millions! Mais à Genève, canton qui possède deux fois plus de fonctionnaires actifs dans ce secteur que Zurich, État et Communes réunis, et est le champion toutes catégories pour l’octroi de subventions (le second sur le podium est Vaud qui y consacrait, il y a quelques années, sept fois moins!), existe-t-il une préoccupation pour les coûts et les éventuels dérapages?

La révision de la densité servirait aussi à réduire la pression sur la zone ville qui, depuis l’entrée en vigueur de la LAT (Loi sur l’aménagement du territoire) subit un véritable coup de massue!

Si dans tous les cantons suisses il est d’usage de voter pour toute construction publique, ce mégaprojet est l’œuvre exclusivement de négociations entre partis politiques et représentants immobiliers ou de locataires! Pour l’élaboration, l’État a un service, depuis presque deux décennies, qui a déjà épuisé de nombreux directeurs et revient, avec certaines études, à quelque 10 millions par an!

Le centralisme et dirigisme étatique pratiqués à Genève nous inquiètent également. Les uniques chantiers apparus, notamment les bâtiments de l’Étoile, sont ceux qui possèdent «le moins de présence et d’ingérence de l’État»! Le mode prévu pour la relocation d’un secteur industriel et artisanal prospère soulève aussi des questions. Est-ce qu’en bloquant les aménagements immobiliers demandés par les entreprises et en prévoyant des centaines de millions pour les aides aux relocations, notre État sauvera ce tissu économique?

Durant l’année de traitement en commission, seule l’UDC était opposée! Lors du débat au Grand Conseil et après changement d’avis du PLR et PDC, ce projet a été accepté à 50 voix contre 49! Pour que le développement du PAV soit optimal, rationnel et avec un minimum de démocratie, il faut refuser cette loi et voter NON.