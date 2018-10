Ouverts trois dimanches? Sophie Dubuis face à Odile Gainon

En novembre 2016, le peuple genevois acceptait un contre-projet à l’initiative syndicale «Touche pas à mes dimanches». Le texte prévoyait l’ouverture des magasins trois dimanches par an en échange de la conclusion d’une convention collective de travail. Aucun accord n’a été trouvé. Le 21 septembre dernier, une majorité parlementaire formée par l’Entente, l’UDC et le MCG a choisi d’autoriser l’ouverture des magasins trois dimanches par an – à titre expérimental, durant deux ans. Le référendum lancé par les syndicats va sans doute aboutir. Quant à la convention collective de travail, elle donne toujours lieu à un dialogue de sourds. Démonstration avec Sophie Dubuis, présidente de la Fédération du commerce et Odile Gainon, présidente du syndicat Syndicom-Genève.

Le commerce genevois a soif de vitalité

Ouvrir les commerces trois dimanches dans l’année, c’est donner une image dynamique de Genève, comme avec des dimanches sans voitures ou des Géants enchantant les rues. Ouvrir trois dimanches, c’est prouver aux Genevois que leur ville multiculturelle a soif de vitalité. Ouvrir trois dimanches, c’est reconnaître la situation critique dans laquelle se retrouvent de nombreux commerçants. Le commerce en ligne gagne du terrain et la concurrence française est féroce avec un avantage sur les prix, l’accroissement vertigineux des surfaces de vente en zone frontalière et une ouverture possible douze dimanches par année.

Mais qu’en est-il des collaborateurs concernés par ces dimanches? Aujourd’hui, Genève dispose de deux lois pour l’ouverture les dimanches: la loi votée par le Grand Conseil en septembre dernier et la loi votée par le peuple en 2017, liée à une convention collective de travail. Il y a même une troisième loi, si l’on considère la loi fédérale.

Dans les deux lois genevoises, les compensations prévues vont largement au-delà de celles en vigueur au niveau fédéral. En effet, la pratique obligatoire prévue à Genève est un supplément de salaire de 100% et un jour de compensation. Surtout, l’engagement des collaborateurs est basé sur le volontariat, comme c’est déjà le cas pour le 31 décembre. Notons d’ailleurs que les commerçants trouvent aisément des collaborateurs intéressés à travailler ces jours-là.

Et les syndicats? En découvrant le tract d’Unia contre la loi votée par le Grand Conseil en septembre, on peut encore une fois constater des mensonges dépassés.

Les petits commerçants seront les grands perdants: faux! Ceux-ci soutiennent également l’ouverture durant trois dimanches. D’ailleurs, il faut insister sur le fait que les trois grandes associations genevoises de commerçants représentant toutes les tailles et tous les types de structures ont signé ensemble une convention collective très satisfaisante en 2017 avec le syndicat Société des employés de commerce (SEC).

Les employés ne recevront pas de compensations: faux! La convention collective, qu’Unia et le SIT refusent de signer, prévoit des compensations plus intéressantes que celles de l’ancienne convention collective, résiliée unilatéralement par Unia. La loi votée en septembre par le Grand Conseil prévoit également ces compensations et le volontariat.

Nous, commerçants, estimons que l’image renvoyée par certains syndicats a des effets négatifs sur la réputation de centaines d’entrepreneurs faisant quotidiennement face à la dure réalité de la profession et respectant leurs employés par l’essence même de leur métier, qui est en lien avec l’humain et le service à la clientèle. Les petits et grands commerçants se parlent et partagent le même souhait de donner à leurs employés et aux Genevois le meilleur d’eux-mêmes.

Non à l’ouverture des magasins le dimanche

Odile Gainon, présidente du syndicat Syndicom-Genève

Les représentants patronaux voudraient ouvrir les magasins le dimanche, bien sûr sans protection pour les salariés, c’est-à-dire sans avoir à signer une convention collective de travail.

Si les électeurs acceptent cela, ce sera la porte ouverte à de nombreuses détériorations des conditions de travail (CCT) pour les employés.

Le personnel de vente a déjà beaucoup de peine à concilier vie professionnelle et vie privée: souvent, les horaires et jours de congé ne sont communiqués que quelques jours à l’avance, et cela pour un salaire qui n’est pas mirobolant.

C’est de nouveau le personnel précaire qui paiera le prix de l’avidité des patrons – un personnel majoritairement féminin, avec enfants à charge. Ces travailleurs sont prêts à accepter l’ouverture durant trois dimanches par année, seulement s’ils peuvent obtenir leur emploi du temps trois semaines à l’avance, ainsi que le samedi de congé. Sans CCT, cela ne se fera pas. Et puis, on commence par trois dimanches d’ouverture et, dans deux ou trois ans, cela risque d’être tous les dimanches…

On leur demande déjà de travailler plus tard le jeudi soir: c’est une soirée en famille de moins dans la semaine.

En effet, le dimanche est bien souvent le seul jour de la semaine pour accomplir des activités en commun ou en famille comme le sport, les visites de sites ou de musées, les sorties au restaurant ou au cinéma, les rencontres avec les proches…

Et ceux qui n’ont pas d’argent à dépenser dans les loisirs se retrouveront à faire du lèche-vitrines le dimanche au lieu de profiter de balades au bord du lac!

La classe moyenne, voyant son pouvoir d’achat s’éroder d’année en année, n’a pas besoin d’avoir un dimanche en plus pour l’inciter à consommer dans les magasins qui seraient ouverts.

On se plaint que les enfants manquent de repères familiaux; le travail dominical de leurs parents ne fera qu’amplifier ce phénomène, car ils seront alors livrés à eux-mêmes.

Et puis, en 2016, les électeurs genevois ont décidé d’accepter les ouvertures des magasins le dimanche à condition qu’une CCT existe, et cela afin de protéger les travailleurs.

Ce choix doit être respecté sans condition. Les représentants patronaux, qui n’ont que faire des CCT, n’ont pas à dicter leurs lois. Parole de travailleuse.

Haut de la page (TDG)