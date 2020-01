Où s’asseoir dans les gares du CEVA

«Je voulais m’asseoir, mais il n’y a rien, ce n’est pas normal», dit une dame un peu perdue qui vient de rater son wagon en gare de Champel. Ce n’est pas tout à fait vrai. La confusion vient d’un petit secret bien gardé. Des bancs figurent bien à l’offre mobilière de la nouvelle station gigantesque du Léman Express. «Ils sont à l’intérieur, car le quai est trop étroit», souffle un indicateur chargé de la maintenance. Nichés sous les escaliers, trois bancs attendent effectivement les retardataires, les seniors, les femmes enceintes, les amoureux, les assoupis.

Chaque gare a son décompte à elle. Aux Eaux-Vives, les amateurs d’assises sont les mieux lotis. À Lancy-Pont-Rouge, ils le sont raisonnablement. À Lancy-Bachet, il faut chercher les bancs aux extrémités «pour assurer le plus d’espace possible pour les flux de voyageurs», précise Frédéric Revaz, porte-parole des CFF. À Chêne-Bourg, le néant… «Les quais y sont assez étroits, or nous avons des impératifs de sécurité, nos gares doivent être calibrées pour supporter les heures de pointe.»

L’Office fédéral des transports précise que le calcul de la largeur/distance par rapport à l’affluence se fait au moyen d’un outil spécialisé d’aide à la planification. La largeur minimale absolue doit être de 1,5 mètre. «La science des piétons est jeune, relève Florence Pictet, porte-parole du Département des transports. Les premières dispositions concernant la zone délimitée par la ligne de sécurité sur les quais datent de 2006 et 2012, et les méthodes de calcul n’ont été formalisées qu’en 2017.»

Certes, la fréquence est au quart d’heure, l’attente en station debout est donc supportable pour la population bien portante. Le fonctionnaire ajoute que le LEX est «encore en phase d’observation, on vient de mettre l’infrastructure en place, la situation n’est pas définitive. La sécurité prime sur le confort, mais il n’est pas exclu que des bancs supplémentaires soient installés.»