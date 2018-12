Où les conseillers d'Etat passent-ils le 31?

Où les conseillers d'Etat passeront-ils la soirée du 31 décembre? Comment ont-ils choisi de commencer la nouvelle année? Les sept magistrats ont été interrogés par la «Tribune». Cinq d'entre eux ont répondu. Tous disent privilégier la famille et les amis.

Conseillère d'Etat responsable des finances, Nathalie Fontanet a décidé de rester à Genève pour ses vacances de fin d'année. «J'en profite pour passer du temps avec ma famille que je n'ai pas vue beaucoup ces derniers mois. Je passerai la soirée du 31 avec mon petit fils âgé de deux ans et demie, ce dont je me réjouis beaucoup. Cela fera de moi une grand-mère heureuse et permettra à ses parents de faire la fête et de profiter d'une grasse matinée le lendemain.» Sa collègue Anne Emery-Torracinta, responsable de l'instruction publique, ne «fête pas forcément le 31 décembre, contrairement à Noël, par exemple. Et cette année, je ne serai pas à Genève pour le 31, mais avec mon mari dans un endroit hors du temps et sans connexion internet.»

Du côté masculin, Mauro Poggia, chargé de l'emploi et de la santé, indique qu'il «passera le réveillon à la montagne, à quarante-cinq minutes de Genève, avec ma famille et des amis. J’ai choisi un lieu à la fois proche et qui marque une coupure avec mon environnement genevois, pour respirer le bon air et me reposer, tout en étant en mesure de revenir à Genève rapidement en cas de nécessité.» Thierry Apothéloz, lui, a choisi le Portugal pour fêter Noël «avec ma famille. Je passerai ensuite la soirée du Nouvel-An à Lisbonne avec des ami.e.s. Nous ferons un simple repas canadien chez l'un d'entre nous» précise le magistrat responsable de la cohésion sociale.

Pierre Maudet reste sur le pont: «Pas de vacances particulières de mon côté, explique le magistrat chargé de la sécurité, puisque j’assure la permanence du Conseil d’Etat en l’absence de la plupart de mes collègues, en cette fin du mois de décembre, pour toute situation extraordinaire. J’assure par ailleurs la présence protocolaire à la cérémonie de la Restauration organisée par la Société militaire dans la Cour St-Pierre le 30 décembre à 17h; ma collègue Nathalie Fontanet se chargera, elle, de la cérémonie officielle du 31 au matin.» Quid de la soirée du 31? «Ce sera en famille et en privé avec des amis.» (TDG)