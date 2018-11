Onex: le projet de vélos en libre-service saute un tour

Il aura fallu plus de quatre heures aux élus onésiens pour voter le budget 2019 de la Commune. Pourtant bénéficiaire de plus de 947 000 francs, il a été ardemment disputé lors de longs débats opposant la droite et la gauche. Si plusieurs amendements ont été refusés à une voix près, c’est finalement le projet de vélos en libre-service de la magistrate Verte Ruth Bänziger qui a fait les frais du mécontentement des élus PLR et MCG.

Le projet prévoyait la mise à disposition gratuite pendant six mois de 20 vélos (10 électriques et 10 mécaniques) destinés aux Onésiens. Installé devant la salle communale, le container abritant les cycles aurait dû être géré par l’association Genèveroule. Il aurait permis aux usagers d’emprunter les vélos à la journée ou pour quelques heures, avec la possibilité de les laisser dans une arcade de Genèveroule, en ville de Genève, à Meyrin, Versoix ou Carouge.

Avec 15 non, 13 oui et une abstention, le Conseil municipal a décidé de retirer cette ligne budgétaire de 70 000 francs du budget. Le manque de clarté du projet a été évoqué par plusieurs élus, qui regrettaient de ne pas avoir pu poser plus de questions à ce propos lors des discussions sur le budget. Un argument admis par la magistrate concernée. «Il est vrai que nous n’avons pas eu le temps d’agender une commission sur ce sujet, mais c’est dommage que ce projet ne puisse pas voir le jour, car il aurait permis de sensibiliser les gens aux alternatives existantes en matière de mobilité et de tester les Vélib’ en attendant un projet cantonal.»

L’élue Verte prévoit de tenir une séance à ce sujet l’an prochain afin d’informer au mieux les élus et, en cas d’intérêt, de remettre un montant destiné à ce projet dans le budget 2020. (TDG)