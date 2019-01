Onex lance sa Plateforme du bénévolat

Créer une plateforme pour les bénévoles afin d’élargir la palette des prestations offertes à la population. Voici le nouveau projet du Service social de la commune d’Onex. Présentée lors d’une séance publique au mois de novembre 2018, l’idée a rencontré un franc succès: près de septante personnes se sont portées volontaires.

«Jusqu’ici, une cinquantaine de personnes œuvraient déjà bénévolement dans diverses activités communales telles que la distribution de cornets alimentaires, indique Marie Golay, co-coordinatrice des Actions collectives du Service social, santé et enfance (SSSE) d’Onex. Toutefois, la demande de personnes souhaitant s’engager restait importante.»

Gestion par les bénévoles

Afin d’impliquer totalement les volontaires, la Municipalité a décidé d’innover en permettant à ces derniers de participer à la création de la plateforme et de s’occuper de sa gestion.

Béatrice Barras fait partie des personnes qui ont souhaité s’engager dans cette aventure. «J’ai emménagé récemment à Onex et le bénévolat est pour moi un excellent moyen de m’intégrer dans cette commune, de faire des rencontres et d’aider les autres.» Cette retraitée proposera ses services en tant qu’écrivain public. Elle a également suggéré d’offrir des cours de répétition de musique. «Lors de la séance d’information, je me suis demandé pourquoi ils ne nous proposaient pas de participer à des activités prédéfinies plutôt que de nous solliciter pour les créer nous-mêmes, mais avec du recul je me rends compte que c’est beaucoup plus intéressant de participer au processus depuis le début.»

Un avis que partage Jean-Paul Bouille, également volontaire pour donner des cours d’appui pour la musique. «Nous avons dû élaborer une feuille de route et imaginer quels types d’aide et de cours nous pourrions dispenser, et quel public nous visons, explique ce contrôleur aérien bientôt à la retraite. Ce sera un peu notre bébé et si ça fonctionne nous en tirerons une certaine fierté. Mais le but c’est avant tout de créer des liens, des amitiés et d’approfondir le sentiment d’appartenance à la communauté des Onésiens.»

À ce stade, la plateforme bénévole compte six pôles: Séniors, Social, Santé, Activité famille, Enfance écoles, ainsi qu’un pôle nommé «Prestations à construire», qui inclut notamment la création et la gestion du secrétariat de la plateforme.

Encadrement communal

Chaque secteur compte d’ores et déjà une dizaine de bénévoles. Ils travaillent sur plusieurs projets d’activités telles qu’un accompagnement des personnes âgées à domicile, des activités pour les familles, des petits travaux réalisés chez les particuliers, pratique du français, écrivains publics ou encore des cours d’appui pour la musique.

Les volontaires disposent d’une convention de bénévolat les liant à la commune et recevront les formations nécessaires au type de prestations qu’ils offriront. «Toutes les activités seront réalisées en cogestion avec le Service social afin de permettre aux bénévoles de devenir les véritables acteurs du projet tout en bénéficiant d’un appui adapté», précise Thomas Savary, chef du SSSE. La Commune met également un local ainsi que tout le matériel informatique à disposition des volontaires.

Informations au Service social santé et enfance d’Onex Tél.: 022 879 89 11. ssse@onex.ch (TDG)