«Le droit de manifester est fondamental pour la contestation sociale, et il se voit restreindre», accuse Julie, membre du collectif Perce-Frontières. Selon un texte signé par une trentaine d’organisateurs de manifestations à Genève, une nouvelle application de la loi est en cours depuis le début de l’année et aboutit à des factures qui passent mal. Ils demandent que stoppe ce changement de pratique. «On ne peut pas accepter de payer pour manifester.»

20 à 500 francs hors délai

Deux types de frais sont critiqués. Les premiers ont trait aux émoluments dus au non-respect des délais des demandes d’autorisation. Le règlement d’exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public indique que les demandes «doivent être présentées au département au moins trente jours à l’avance. En cas d’événement exceptionnel, ce délai peut être réduit à quarante-huit heures.» Si ces délais ne sont pas respectés, un émolument peut être demandé en fonction du temps restant, et s’échelonne de 20 à 500 francs. Jusqu’en 2019, ce passage du règlement n’était pas concrètement appliqué.

«Par le passé on ne le demandait jamais, avance Mauro Poggia, conseiller d’État en charge de la Sécurité. Mais on constate de plus en plus que certains organisateurs sont tout à fait désinvoltes et préviennent nos services à la dernière minute. Il n’y a pas de changement de pratique fondamental mais une volonté d’appliquer le règlement. Facturer un émolument est un moindre mal par rapport à un refus d’autorisation.»

Le ministre prévoit des exceptions en cas d’urgence, «s’il y a une bonne raison, comme une émotion spontanée à la suite d’un décès, d’accord. Mais si c’est seulement par manque de diligence, non.» Or, le collectif Solidarité Tattes a reçu un émolument de 500 francs pour avoir demandé l’autorisation de manifester en hommage au jeune migrant qui s’est suicidé, Ali Reza, seulement six jours avant la date prévue. «La demande ne respectant pas le délai légal préalable de trente jours et nul motif d’urgence n’ayant été établi, un émolument de 500 sera facturé», indique une lettre du Département de la sécurité. «On n’a pas pu déposer la demande avant car c’était les vacances scolaires, justifie Aude, membre de Solidarités Tattes. C’est une volonté d’étouffer l’expression populaire.» Mauro Poggia reconnaît qu’il s’agit peut-être d’un «cas limite, même si la date aurait pu être reportée. Ils peuvent écrire au secrétariat pour demander à être dispensés, cette décision n’ayant pas été prise à mon niveau.»

De son côté, le collectif Perce-frontières aurait reçu un émolument de 400 francs pour avoir déposé sa demande seulement neuf jours avant l’échéance. «On ne l’a pas payé, déclare Julie, on a appelé le service, qui devait nous envoyer une facture diminuée, que nous n’avons encore jamais reçue.»

Au total, 3700 francs d’émoluments pour délais non respectés ont été facturés à divers organisateurs depuis le début de l’année, dont 2300 francs rien que pour le Centre société démocratique kurde de Genève.

«Cette année, on va organiser une dizaine de manifestations, planifie Solal, du Mouvement pour le climat. Si on doit payer 300 ou 400 francs à chaque fois, ça monte vite en milliers de francs pour des jeunes qui ne se battent que pour l’intérêt commun.»

Places de stationnement

Les deuxièmes frais mis en cause concernent la réservation de places de stationnement pour limiter les entraves à la circulation, notamment pour les transports publics. Auparavant, les autorités s’en chargeaient. Désormais, les organisateurs sont redirigés vers trois entreprises privées, Traceroute, Park Management et Signal.

Le collectif 8 mars affirme avoir dû payer 200 francs de frais et changer son itinéraire. «On avait choisi la poste du Mont-Blanc comme lieu de départ, explique une membre, mais les autorités nous ont avertis que cela impliquait de réserver beaucoup de places, et que cela coûterait plus cher que de partir depuis le square de Chantepoulet. Alors nous avons choisi cette deuxième option, mais cela a eu des conséquences politiques car nous avons perdu beaucoup de visibilité.»

Un geste commercial aurait pu être demandé, conseille le directeur de Traceroute. «On peut louer des panneaux aux organisateurs qui les installent eux-mêmes, ce qui réduit la facture, ou même les prêter gratuitement sous caution s’il s’agit d’associations à but non caritatif, détaille Reto de Francesco. Il suffit de nous le demander, mais on ne pourra pas sponsoriser toutes les manifestations de Genève.»

Sur ce point, Mauro Poggia semble plus ouvert à la réflexion: «Il ne faudrait pas que cela devienne dissuasif. À examiner. Mais que les organisateurs commencent par le dialogue et pas par la plainte. Le domaine public appartient à tous et l’on ne peut pas considérer que l’on fait ce qu’on veut à charge des contribuables.»

(TDG)