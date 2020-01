«On n’achète rien d’utile, que du plaisir»

Au pied du Lignon, les voix de Johnny et de Dalida résonnent dans une grande maison dans laquelle s’organise un va et vient permanent de personnes et de marchandises. Dans ce microcosme de la brocante de l’Armée du Salut, c’est Rachel Giudici, adjointe, qui joue le rôle de chef d’orchestre, comme un Père Noël entouré d’un atelier de lutins. Sauf qu’ici ils déballent les jouets au lieu de les emballer. Ici les revenus des ventes vont à des projets sociaux, et pour la première fois en cinq ans d’existence, les portes de Brocki sont restées ouvertes pendant une bonne partie des fêtes. Notamment pour s’aligner aux dates d’ouverture déjà en vigueur en Suisse alémanique, où les dons seraient néanmoins nettement inférieurs.

Dans la filiale genevoise au contraire, les dons affluent, les sacs s’entassent sur le bureau de la zone de dépôt, avec leur contenu-loterie, entre flèches de sapin cassées, bandes dessinées communes ou rares, vêtements au kilo et lots de vaisselle impeccable. «Je suis folle de la brocante, j’étais déjà une chineuse à la base», s’enthousiasme Rachel. «Les BD, c’est très sensible, indique-t-elle en en déballant tout un carton. Dans la pile, il peut y avoir des premières éditions qui valent très cher, il faut vérifier leur côte sur des sites spécialisés. J’ai déjà vendu un Petit Prince à 800 francs.» L’employée a fait ses armes commerciales dans un magasin de vin, puis un magasin de vêtements d’enfants. Elle nous fait la démonstration en direct de ses dons de clairvoyance. Un objet de décoration en forme d’arbre à fleurs lumineuses arrive et elle s’écrie, catégorique, «il va partir très vite, aujourd’hui sans doute», tout en le branchant de ce pas à l’entrée du magasin. Scepticisme du néophyte. Pourtant, une heure après à peine, le gadget est vendu. Il y a à l’étage un petit atelier de «rénovation», au sens restrictif du terme. «Un petit coup de peinture, une vis ou un pied de meuble à rajouter». En général ici, une règle prévaut: on ne dépense pas d’argent pour remettre en valeur. Pour les très belles pièces, il arrive que certaines soient lavées au domicile des vendeurs. Mais jamais un franc ne sera dépensé au pressing. «A quelques exceptions près, par exemple, s’il manque une clé à un meuble, on peut décider de la faire faire et d’augmenter son prix de vente en conséquence.»

Tout n’est pas à vendre dans le bazar, Rachel tient à garder quelques fausses fleurs et surtout les étagères, indispensables pour sa «mise en place». Autre règle d’or: «ici rien n’est donné, même nous, on ne prend pas». Même quand des objets sont destinés à la poubelle, leur sauveur in extremis est censé s’acquitter d’un franc symbolique. «Les clients pensent parfois qu’on se sert au passage, mais non», poursuit Rachel. Les vêtements trop usés finissent broyés pour devenir matière isolante, en partenariat avec Texaid, une entreprise de collecte spécialisée. «Il y a beaucoup de faux, au moindre doute on ne met pas en vente. Mais je ne pense pas que les gens font exprès.»

De temps à autre, même les objets en bon état ne trouvent pas preneur chez Brocki. «Un jour, on m’a amené un camion entier de livres, j’ai dû refuser. Ça fait mal au cœur à tout le monde de jeter une bibliothèque. Mais on déborde, c’est malheureux.» L’équipe privilégie les livres d’art, les romans et les BD, qui se vendent généralement bien. Les encyclopédies, par contre, ne rencontrent aucun succès. Qu’elles soient en plusieurs volumes ou non. Les 32 ouvrages de correspondance de Napoléon, encore sous blister, ont du mal à trouver preneur à 100 francs, alors qu’ils en vaudraient six fois ce prix.

Les donneurs n’ont pas de profil type. Mitzi est venue trois fois depuis octobre. «J’ai fait un tri de choses que je n’utilise pas, des casseroles, des crayons pour les enfants, deux coussins, des habits, des draps.» L’avant boutique commence à déborder, un collaborateur va venir dégager le secteur à l’aide d’une palette, pour faire place nette en attendant le tri. Claudia est une habituée venue avec ses trois jeunes fils. «Je viens souvent donner pour faire de la place à la maison, et les enfants adorent venir ici.» Le benjamin, Léo, 5 ans et demi, aimerait aujourd’hui acheter une pierre précieuse. «On est aussi repartis avec des jumelles, raconte la maman. On n’achète rien d’utile, que du plaisir.»

Rachel a aussi de mauvaises surprises, comme des vols, de la «dépose sauvage» (sans passer par l’accueil). Devant nous, alors qu’elle égrène un collier de fausses perles, elle s’arrête net. «Ah ça sent le pipi de chat, là je ne peux pas!», s’exclame-t-elle avec une moue dégoûtée et un mouvement nerveux des mains, tout en se débarrassant immédiatement du sac douteux. Elle et ses collègues autorisés fixent les prix d’expérience, «un peu au pifomètre», tout en étant tenus par des catégories fixes: ce sera 2.90 francs ou 4.90 francs la babiole. L’intermédiaire à 3.90 n’existe pas...