«On attend trop du SPMI»

«SPMi – Une institution qui doit être revue et corrigée!» Tel est le titre d’une pétition, munie de 1269 signatures, qui a récemment été déposée au Grand Conseil. Si les pétitionnaires ne remettent pas en cause le Service de protection des mineurs (SPMi), «une institution absolument nécessaire», ils déplorent «ses problèmes récurrents» depuis des années. Et s’apprêtent à manifester le 1er juin, vêtus de gilets oranges.

Ces difficultés ne touchent pas seulement Genève. La Confédération veut d’ailleurs perfectionner les droits de protection de l’enfant et de l’adulte. Interview de Carlos Sequeira, qui a repris les rênes du SPMi genevois au début de l’année.

Parents en colère, valse des directeurs, personnel surchargé, burn-out. Qu’est-ce qui vous motive à relever ce défi?

Je ne suis pas là pour relever un défi! Je ne me considère pas comme un homme providentiel. Je suis là pour mobiliser les compétences en interne et parmi les partenaires et professionnels qui œuvrent dans le domaine de la protection de l’enfance, chercher des solutions en équipe et in fine prendre les décisions que nécessite la situation d’un enfant en difficulté. La protection de l’enfance a du sens, une cause qui vous pousse à faire un peu plus, à être innovant. Mais ce métier est complexe et sensible parce qu’il touche à l’enfant, cela suscite de l’émotion. On doit faire avec la nôtre et celle des autres pour être le plus objectif possible et professionnels avant tout.

Comment avez-vous trouvé le service à votre arrivée?

En attente de changements, d’amélioration, de reconnaissance. Les collaborateurs se sentent incompris. Ils veulent qu’on les sécurise, que quelqu’un incarne le service et défende son image, écornée de façon injuste. Difficile de travailler dans un endroit qui a mauvaise presse auprès d’une certaine partie de la population. Mais quand je vois ce personnel à l’œuvre, je le sens compétent, motivé et impliqué. Les collaborateurs ont besoin qu’on les aide à définir le périmètre de leur activité. On attend trop et en permanence du SPMi.

Le SPMI n’en est pas à sa première crise, mais celle-ci semble plus aiguë; 1200 personnes qui dénoncent des dysfonctionnements, ce n’est pas rien, non?

Ne pensez-vous pas que ce sont les réseaux sociaux qui amplifient le phénomène? Cela ne me choque pas en tant que tel. J’observe cependant que la plupart des protestataires vivent des situations conjugales extrêmement difficiles avec beaucoup de souffrance et que ce sont eux qui nous sollicitent le plus.

Avec un mariage sur deux qui finit en divorce, vous n’êtes pas au bout de vos peines…

Les gens qui se séparent ne viennent heureusement pas tous chez nous! Lors de ruptures qui nous occupent, l’animosité entre les parents est parfois si forte que le juge doit prendre des mesures pour protéger l’enfant. Parmi les mesures de protection existantes, quelque 1000 curatelles de surveillance des relations personnelle sont décidées par le tribunal (sur les quelque 6000 enfants suivis par le SPMi). En principe le tribunal nomme le SPMi, même si nous n’avons pas le monopole de la protection de l’enfant et que bien d’autres professionnels compétents et spécialisés pourraient intervenir de manière parfois plus efficace dans ces situations.

À vous écouter, le SPMi serait un pauvre bouc émissaire…

Non, il a un rôle et une mission difficile mais indispensable à assumer: l’objectif n’est pas d’être populaire mais compris, reconnus et respectés. C’est d’ailleurs le cas de l’immense majorité de nos usagers et de nos partenaires.

Alors qu’est-ce qui coince?

Je me répète, mais je pense que tout le monde attend vraiment trop de ce service avec des exigences et une impatience sans cesse plus importantes. Il reçoit parfois des critiques, mais on ne peut pas s’en passer. Dès qu’il y a une difficulté ou une inquiétude en présence d’un enfant, on sollicite le SPMi. Or la protection de l’enfance est l’affaire de tous, de tous les adultes, parents et professionnels: j’insiste tout particulièrement sur ce point. Nos collaborateurs traitent entre 55 dossiers en moyenne, c’est énorme. J’aimerais qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, soit la protection des enfants et l’accompagnement des adultes dans la gestion de leurs compétences parentales. Sur d’autres sujets (l’aide aux familles en précarité, l’accompagnement dans la séparation du couple, la prise en charge de certaines pathologies mentales), d’autres sont mieux armés que nous pour y répondre. Le SPMi ne peut pas tout, tout le temps.

Des placements abusifs sont dénoncés, votre sentiment?

Le placement - environ 800 enfants sont actuellement confiés - crée de la souffrance et est coûteux il doit être l’ultima ratio lorsqu’il est impossible de faire autrement pour protéger un enfant maltraité. Le fait que des personnes s’inquiètent de cette possibilité de mesure de protection est habituel mais les garanties sont importantes (droit d’être entendu, principe de proportionnalité, évaluation pluridisciplinaire, surveillance d’un juge indépendant…)

Une solution pour se décharger de tout risque?

On doit prendre le temps nécessaire pour aider les parents à reprendre leur responsabilité et à s’entendre dans l’intérêt de leur enfant. Quantité de parents «en guerre» peuvent fonctionner de façon adéquate… hors la présence leur conjoint; ils sont parfois juste «en panne» à cause de leur douleur. Nous devons donc les accompagner dans leur séparation, laquelle est souvent inéluctable.

Comment prendre en charge toute cette souffrance?

En écoutant les familles et en prenant en compte leurs souffrances; en leur rappelant aussi les règles et leurs devoirs, notamment le fait que les parents sont les premiers responsables de la protection de leur enfant. Cela paraît basique, mais on doit souvent répéter que l’intérêt supérieur de l’enfant prime sur tout le reste. Un enfant exposé à de la violence conjugale, par exemple, subit lui-même de la violence. Cela justifie l’intervention du SPMi, l’enfant doit être protégé de cette violence, l’objectif étant que chacun puisse retrouver sa place (l’enfant, son insouciance et ses parents leurs responsabilités). Les parents ne doivent pas rester aveuglés par leur souffrance au point de ne pas voir celle de leurs enfants. Sans compter les souffrances qu’on assigne à son conjoint en ne respectant pas le cadre fixé: la pension alimentaire, le droit de visite…

«La colère des parents est proportionnelle aux blessures infligées par le système», a déclaré au journal «Le Temps» le psychologue Philip Jaffé. Il déplore que l’on superpsychiatrise les situations plutôt que de les traiter de manière holistique…

C’est son opinion, mais ce n’est pas le système qui crée la souffrance. Elle est déjà bien présente quand nous sommes contraints d’intervenir. Quelqu’un d’agressif qui menace tant sur le plan moral que physique ou juridique est en souffrance. Si notre société «psychologise» beaucoup aujourd’hui, c’est pour essayer de nous aider à mieux comprendre des situations qui nous dépassent tous. Il est a priori logique de chercher à s’adresser aux professionnels les plus compétents pour faire face à la souffrance humaine. Et puis, nous travaillons tout le temps de façon partenariale et pluridisciplinaire avec nos partenaires, des psychiatres, des médiateurs de famille, des enseignants, des assistants sociaux, des éducateurs… On essaie vraiment de prendre en compte la problématique de la personne et de sa famille dans son entier.

Les expertises médicales sont très controversées. Expertises et contre-expertises se contredisent parfois sur d’éventuels troubles de la personnalité. Alors?

C’est assez fréquent de contester le rôle de l’expert, en particulier quand il ne va pas dans notre sens. Mais le rôle de l’expert n’est pas de décider, son rôle est d’éclairer ceux qui prendront la décision. En l’occurrence, des juges indépendants et guidés par la protection des libertés individuelles: c’est le rôle que la société leur assigne. La procédure judiciaire est construite de telle manière que chacun puisse s’exprimer, être entendu, contester ce que dit l’autre de manière équitable.

Le Conseil d’État a fait de la protection des enfants une de ses priorités de législature. Une pression supplémentaire pour vous?

Ce n’est pas une pression. Au contraire, c’est une formidable opportunité: une forte implication du Conseil d’État est un atout. L’enfant est ce qu’il y a de plus précieux dans une société, il est donc rassurant de se sentir ainsi soutenu. Je m’investis pour répondre à l’investissement de mes collaborateurs, même s’ils sont parfois fatigués, ils sont engagés en permanence: ce sont de formidables professionnels. Les métiers en lien avec l’humain sont éprouvants, nous sommes en permanence très exposés à des situations douloureuses. Le métier que nous faisons est passionnant, il prend aux tripes. Nous devons apprendre à communiquer pour créer plus de confiance et être plus efficaces, nous devons rester humbles et modestes face aux défis que nous devons relever. Je suis convaincu que nous y arriverons tous ensemble.

(TDG)