Nuits agitées autour du McDonald’s de l’Étoile

Il est deux heures du matin et pourtant le restaurant du P+R Étoile est noir de monde. Le public se compose de jeunes en tenue de soirée et de personnes plus âgées qui discutent. Des femmes pleines d’énergie se remaquillent tandis que d’autres baillent. En observant l’agitation ambiante, il est évident que les portes du fast-food ne sont pas près de se fermer. Trois heures du matin, la pièce se vide enfin. Silence. Mais ce calme n’est que de courte durée. Dans une agitation folle, la foule envahit à nouveau les lieux à quatre heures du matin.

Bagarres plus fréquentes

Le McDonald’s de l’Étoile est ouvert 24 h/24 le week-end depuis 2017. Et ce n’est pas pour rien. Il veut profiter de la clientèle de plusieurs bars et boîtes de nuit se trouvant dans le coin, notamment l’ultrafréquenté «Bypass».

«Notre but est d’offrir des horaires adaptés pour tout le monde, explique Déborah Murith du service presse de McDonald’s suisse. Les personnes qui travaillent en horaires décalés, de nuit (comme les chauffeurs de taxi, les policiers ou le personnel médical) ou qui apprécient tout simplement la vie nocturne souhaitent des horaires d’ouverture prolongés.» Ainsi, ce sont quelque 80 McDonald’s qui ouvrent jusqu’à deux heures du matin ou plus tard en Suisse.

À Genève, l’enseigne de l’Étoile et celle de Balexert Auto Centre fonctionnent ainsi. Un succès: «Cette offre répond à la demande de nos hôtes, ce qui nous réjouit, indique Déborah Murith. Nos horaires d’ouverture prolongés nous permettent de proposer un service particulier, quasi unique à Genève.»

Comment le public vit-il cette ouverture prolongée? Une aubaine pour beaucoup: «On avait une faim nocturne alors on est venus puisque c’est le seul endroit encore ouvert à cette heure-ci», explique un couple vers les deux heures du matin. Un groupe de jeunes adultes non loin joue les habitués: «On ne vient pas tous les week-ends mais presque. C’est le lieu de rendez-vous avant d’aller en soirée. On se retrouve ici, on mange, ensuite on va danser et parfois on revient manger ici.»

Cependant, ces horaires apportent aussi leur lot de problèmes: à partir de quatre ou cinq heures du matin, les clients sortent des différents clubs du quartier. Le restaurant fait face à une population très alcoolisée qui n’est pas toujours calme. «À chaque fois que je viens il y a des problèmes, témoigne un habitué. J’ai déjà assisté à des batailles violentes. J’ai même l’impression que certains se donnent rendez-vous pour régler leurs comptes.» Un autre renchérit: «Les clients ont déjà beaucoup bu lorsqu’ils arrivent ici et perdent le contrôle. Il suffit que la file d’attente soit longue et que quelqu’un dépasse pour qu’une rixe démarre. Ce n’est pas tous les soirs comme ça, mais lorsqu’il y a de grands événements aux alentours on doit être particulièrement vigilants.» De son côté, le fast-food assure mettre en œuvre des mesures de prévention.

La police, elle, surveille l’endroit tous les week-ends. «Le coin de l’Étoile reste une zone connue de nos services. Ce n’est pas un endroit plus violent que d’autres lieux de sortie comme l’Usine ou les Pâquis. Néanmoins, nous devons assurer une présence active le week-end», explique un porte-parole des forces de police.

En ce qui concerne la loi, un restaurant peut normalement ouvrir de six heures du matin à deux heures du matin durant le week-end. Néanmoins, l’établissement peut faire une demande à la Municipalité afin de retarder la fermeture jusqu’à quatre heures du matin et anticiper l’ouverture à la même heure. Ces dernières autorisations sont soumises à un préavis des autorités municipales et doivent être accompagnées de mesures afin de limiter les nuisances sonores. Le McDonald’s a obtenu les deux autorisations en question. En parallèle, il a dû engager une équipe de sécurité professionnelle.

Pourquoi travailler la nuit?

Les employés de l’établissement sont très pudiques sur les raisons qui les poussent à choisir les horaires de nuit. Un des motifs évoqué est un supplément de salaire de 25%. Une des employées rappelle également qu’il est plus facile de se garer en ville de Genève une fois la nuit tombée. En outre, elle peut mieux profiter de sa journée. Certains avouent plus humblement qu’ils ont une famille à nourrir et qu’ils n’ont pas le choix. Ils doivent accepter cet horaire nocturne s’ils veulent rentrer dans leur budget.