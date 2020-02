Nouvelles liaisons entre Genève et Dakar dès cet été

À partir du 18 juin 2020, la jeune compagnie Air Sénégal effectuera trois vols hebdomadaires entre Dakar et Genève, annonce ce vendredi Genève Aéroport. Il s'agit de la première liaison régulière entre Genève et l'Afrique de l'Ouest depuis 1996, précise encore le communiqué. Cette nouvelle destination devrait par ailleurs constituer un atout pour la Genève Internationale et une opportunité pour les milieux économiques ainsi que pour la communauté africaine francophone de la région.

La nouvelle compagnie aérienne nationale sénégalaise, Air Sénégal, ambitionne d’être leader du transport aérien ouest-africain, grâce notamment au nouvel aéroport de Dakar. Avec ses liaisons vers Genève, elle vise également les touristes ainsi que les voyageurs d'affaires.

Le vol Genève-Dakar sera opéré trois fois par semaine, les lundis, jeudis et samedis, avec un Airbus A-321 pouvant accueillir 16 passagers en classe affaires disposant de lits et 149 passagers en classe économique. L’avion partira de Dakar à 0h50 (heure locale) et arrivera à Genève à 8h25. Il repartira à 9h55 pour arriver à Dakar à 13h50 (heure locale).