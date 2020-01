Nouvelle pétition pour sauver les arbres à Pinchat

Il va être beaucoup question d’arbres ce jeudi soir au Conseil municipal de Carouge. Les élus sont saisis de deux pétitions. La première, déposée par le groupe Genève se construit à la tronçonneuse, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit d’empêcher l’abattage de 210 spécimens dans la forêt de Pinchat. Le Conseil administratif a déjà décidé de ne couper pour l’heure que trente arbres malades.

La seconde, munie de plus de 1700 signatures, est plus récente. Elle émane de l’association AVEC les arbres et s’attaque à l’abattage des vénérables chênes, séquoias et autres cèdres le long du chemin de Pinchat.

«Nous avons découvert le projet grâce à votre article du 16 septembre dernier, explique Anna Kohl, présidente d’AVEC les arbres. Pour nous, les arguments avancés ne sont pas convaincants. On ne fluidifiera pas le trafic en élargissant le chemin de Pinchat et, en conséquence, en coupant plus d’une quarantaine d’arbres, dont des chênes au moins bicentenaires qui composent une magnifique allée. Car la circulation demeurera bouchée à l’approche du Rondeau de Carouge.» Anna Kohl relève aussi que «cette façon de faire est absurde en fonction de l’urgence climatique. Ici, on va couper des arbres pour améliorer le trafic automobile. C’est un non-sens! Plutôt que d’élargir la route, pourquoi ne pas imaginer un système de navettes plus fréquentes? Par ailleurs, on a investi des centaines de millions dans le Léman Express, mais on n’attend pas de connaître son impact sur la circulation routière pour prendre une telle décision. Quant à la future piste cyclable, on pourrait très facilement revoir son tracé, selon nous.»

L’association assure qu’elle ne s’oppose pas aux projets de densification immobilière prévus dans ce secteur à cheval entre les communes de Carouge et de Veyrier. «Au contraire, nous cherchons le dialogue et nous voulons être associés à la recherche de solutions constructives, précise sa présidente. Raison pour laquelle nous souhaitons que notre pétition soit renvoyée en commission, afin de pouvoir être entendus. Une pétition identique a été déposée devant le Conseil municipal de Veyrier, qui devrait la traiter au mois de mars, nous a-t-on dit.»

Mais il y a urgence, car le lendemain du dépôt de la pétition, des membres de l’association ont constaté que des relevés ont été entrepris sur les arbres de l’allée. «On voit venir le coup des arbres malades qu’il faut absolument abattre», craint Anna Kohl.