Nouvelle passe à poissons pour le barrage du Seujet

Une fois n’est pas coutume, les poissons et les pêcheurs vont être contents pour la même raison: la passe à poissons du barrage du Seujet sera complètement refaite. Les Services industriels de Genève (SIG), propriétaires du barrage, ont déposé en novembre une demande d’autorisation de construire.

Cela fait plus de vingt ans que les milieux de la pêche réclament ces travaux. Cette passe présente un gros défaut de conception, puisque la sortie, en amont, se retrouve à sec quand le niveau du lac Léman est bas, ce qui rend l’ouvrage inutilisable par les poissons. Cela se produirait plus de la moitié des jours de l’année, d’après le président de la Fédération des sociétés de pêche genevoises, Christophe Ebener.

Une passe – ou échelle – à poissons est une succession de petits bassins disposés en escalier et où circule l’eau, ce qui permet aux poissons de remonter de l’aval à l’amont d’un barrage par paliers de 15 à 20 centimètres de haut. Cela peut paraître anodin aux yeux des néophytes, mais franchir le barrage du Seujet est une nécessité vitale pour la faune piscicole. Les poissons circulent régulièrement entre le lac et le Rhône, notamment lors des périodes de reproduction, quand ils vont frayer dans le fleuve et ses affluents avant de remonter dans le Léman.

Le chantier durera environ un an et pourrait démarrer à la fin de l’année si toutes les autorisations sont accordées. Le barrage et l’usine hydroélectrique resteront en fonction pendant toute la durée des travaux. «La passe à poissons sera entièrement démolie pour être reconstruite, explique la porte-parole des SIG, Anne-Claude Steiner. Les bassins seront agrandis, et l’accès sera amélioré. Une nouvelle sortie à l’amont permettra aux poissons de franchir le barrage quel que soit le niveau du lac.» De plus, le débit d’attrait à l’aval sera fortement augmenté. Il s’agit d’un courant créé artificiellement pour attirer les poissons vers l’entrée de la passe, car ils cherchent les courants forts face auxquels ils ont naturellement tendance à remonter les cours d’eau. Si ce débit est trop faible, ils peuvent avoir de la peine à trouver la passe.

Exigence fédérale

«Ces travaux d’assainissement sont exigés par le Canton, en application de la loi fédérale sur la protection des eaux», précise Anne-Claude Steiner. Cette loi stipule que d’ici à 2030, les poissons devront pouvoir franchir tous les barrages de Suisse.

Le chantier est devisé à 3,6 millions de francs. Une somme importante, qui s’explique par la complexité des travaux (lire encadré). Mais le projet est candidat à un financement par la Confédération. Suite à la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux en 2011, un fonds pour l’assainissement des barrages a été créé. Il est alimenté par une taxe sur l’utilisation des réseaux électriques à haute tension.

«Il était temps que ces travaux soient entrepris!, se réjouit Christophe Ebener. Cela fait plus de vingt ans que les pêcheurs les attendent. Il a fallu qu’ils lancent l’initiative populaire fédérale «Eaux vivantes», il y a dix ans, pour que les choses bougent enfin avec la révision de la loi, qui était son contreprojet.»

Un autre problème à régler

Le président des pêcheurs genevois souligne qu’il reste un autre problème à régler pour permettre réellement une libre circulation des poissons au barrage du Seujet: la dévalaison d’amont en aval. En effet, les poissons utilisent seulement les passes pour remonter le courant, rarement pour descendre. Pour cela, il y a deux possibilités: soit on crée une rivière de contournement du barrage, ce qui est impossible au Seujet, soit on laisse les vannes ouvertes à intervalles réguliers pour laisser passer les poissons. Cela se pratique déjà actuellement, mais de manière pondérée, afin de ne pas causer trop de manque à gagner sur la production hydroélectrique.

Ces phases d’ouverture de vannes pourraient être effectuées plus fréquemment, à condition que le fonds d’assainissement de la Confédération compense les pertes financières. Cela aussi est encore en discussion. «Ce n’est qu’ainsi que le Rhône genevois pourra retrouver la richesse en poissons qu’il avait avant la construction du barrage du Seujet en 1995», estime Christophe Ebener.

À Genève, d’autres barrages pourraient à l’avenir bénéficier de travaux subventionnés par la Confédération. Que ce soit à Chancy-Pougny, à Verbois ou à Vessy, la probabilité qu’un poisson parvienne à franchir ces ouvrages se situe entre 11% et 21% selon une étude scientifique, des taux inférieurs d’environ 10% à ceux relevés ailleurs en Europe. Le barrage de Verbois pourrait être le prochain à être assaini.

