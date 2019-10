Nouvelle offensive contre les abattages

«Aux arbres, Genève.» C’est sous cet appel un brin martial qu’un groupement réclame de nouvelles mesures en faveur des arbres. Elles prendront la forme de deux projets de loi déposés devant le Grand Conseil. Ces textes ont été présentés lundi matin lors d’une conférence de presse.

«Les Genevois sont en colère face à la destruction de l’environnement dans notre canton», clame Florian Baier. Le président du Parti évangélique genevois (PEV) n’hésite pas à comparer la situation à Genève avec les récents incendies en Amazonie. Le Collectif Article 10 a été créé «pour endiguer les ravages qui sont en cours». Ce nom fait référence à l’article 10 de la Constitution genevoise, qui stipule que «l’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable».

Deux projets de loi ont été déposés. Le premier, à inscrire dans la Constitution, établit que le lac et les cours d’eau, ainsi que la faune et la flore sont déclarés d’utilité publique. «Il s’agit de mettre la nature au même niveau que d’autres priorités comme le logement», explique Guy Mettan, ancien député PDC, désormais hors parti. Ce principe doit aussi s’appliquer «au patrimoine architectural de plus de 75 ans».

Abattages interdits

Le second projet de loi réclame la mise sur pied «d’états généraux de la biodiversité» avec la participation de la société civile. Jusqu’à la fin de ses travaux, l’abattage des arbres «de plus de 50 cm de circonférence» sera interdit «sur tout le territoire cantonal avec effet immédiat».

«Le cas des forêts, des espèces invasives et des arbres fruitiers de rente est réservé», précise le texte. Il ne dit rien des arbres qui menaceraient de tomber. «Des dérogations sont possibles en cas de sécurité publique», nuance Patrick Dimier, député MCG. «Mais on abat trop souvent des arbres sous ce motif fallacieux», poursuit François Baertschi, lui aussi MCG.

Ce collectif rassemble notamment des représentants des Vert’libéraux, du PEV, du MCG, de Contre l’enlaidissement de Genève, de Sauvegarde Genève ainsi que plusieurs candidats au Conseil national dimanche prochain.

Populisme?

On peut s’étonner que ce collectif se limite à défendre les arbres pour maintenir la biodiversité à Genève, sans réclamer par exemple l’interdiction des pesticides ou des allées de thuyas. Faut-il y voir une démarche populiste? «Le populisme vaut mieux que le péronisme», répond Patrick Dimier. «J’assume le terme de populisme, ajoute Guy Mettan. Nous profitons de la forte préoccupation liée aux arbres pour ensuite élargir le débat. Cela permet de tirer la sonnette d’alarme.»