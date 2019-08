Nouvelle mobilisation en faveur des jeunes migrants

Le Collectif Lutte des mineurs non accompagnés (MNA) continue de faire pression sur l’État. Vendredi soir, il a organisé une nouvelle manifestation pour dénoncer «la gravité de la situation» de ces jeunes migrants. Quelque 300 Genevois ont répondu à l’appel et défilé dans la ville.

Le moment choisi se voulait symbolique. «Le lundi 26 août 2019, vos enfants, frères et sœurs, cousins et cousines feront leur rentrée scolaire, leur droit à la formation étant ainsi respecté. Les mineurs non accompagnés (MNA) à Genève, eux, n’ont toujours pas de rentrée scolaire cette année», souligne le collectif dans son communiqué.

Les mineurs non accompagnés pâtissent de leur statut particulier. N’étant pas dans une procédure d’asile, ces jeunes, principalement originaires du Maghreb, ne peuvent pas résider dans les foyers pour requérants. Ils ne bénéficient donc pas d’encadrements socio-éducatifs adéquats.

En juillet, le collectif avait adressé une lettre avec une série de revendications à la conseillère d’État chargée de l’Instruction publique et du Service de protection des mineurs, Anne Emery-Torracinta. Celles-ci portaient notamment sur des meilleures conditions d’hébergement et une prise en charge tant financière que socio-éducative jusqu’à 25 ans.

En réponse, la délégation aux migrations du Conseil d’État a proposé au collectif de le rencontrer le 3 septembre. Mais pour ce dernier, la date arrivait trop tard, une semaine après la rentrée. Il l’a fait savoir lors d’une précédente manifestation le 31 juillet devant l’Hôtel de Ville. «C’est une marque de mépris face à l’urgence de la situation», estimaient les membres du collectif. Le rendez-vous a finalement été avancé au 26 août. Le Canton a par ailleurs annoncé qu’un nouveau lieu d’hébergement plus approprié pour les MNA a été trouvé. Il devrait ouvrir cet automne.

Cette nouvelle n’a cependant pas suffi à rassurer le collectif. «Tout cela est encore très flou», confie une de ses membres, qui souhaite rester anonyme. Elle souligne que la manifestation du jour est l’occasion de revendiquer une fois encore le respect des droits des MNA à Genève.