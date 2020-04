Nouvelle cargaison de masques pour les HUG

La compagnie Swiss a acheminé des équipements médicaux entre la Chine et Genève destiné aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) . Cette opération, menée de concert avec sa division de fret aérien Swiss WorldCargo, a été réalisée en collaboration avec Swiss Centers China. Il s’agit du premier vol Swiss entièrement dédié au transport de fret à destination de Genève.

«À bord du Boeing 777 se trouvaient des pousses-seringues et plusieurs millions de masques chirurgicaux. L'avion ne transportait aucun passager, uniquement du fret en soute, mais également dans la cabine passagers. Le vol en provenance de Shanghai a atterri le 21 avril à 19h45 à l'aéroport de Genève», précise la compagnie dans un communiqué.

En sens inverse, d'autres marchandises ont été transportées de la Suisse vers la Chine pour le compte d'autres partenaires, dans l'intérêt des secteurs exportateurs suisses et de la circulation mondiale des marchandises.

À ce jour, Swiss a effectué une trentaine de vols de fret entre Shanghai, Pékin, Hong Kong et la Suisse. D'autres vols de fret en provenance et à destination de la Chine ainsi que d'autres États sont prévus pour assurer le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement entre la Suisse et le monde.