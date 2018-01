Nouvelle campagne contre les coupes budgétaires

Comme un air de déjà-vu. Quatre mois après l’annulation de la votation du 24 septembre suite à l’affaire de la brochure biaisée, le comité référendaire «4 x Non aux coupes budgétaires en Ville de Genève» a relancé ce mercredi sa campagne en vue du scrutin du 4 mars. «La nouvelle brochure a déjà été rédigée et n’a pas fait l’objet d’opposition», tient à préciser Tobias Schnebli, conseiller municipal d’Ensemble à Gauche. Certes, mais l’année 2017 est à présent écoulée. En cas de victoire des référendaires, les dépenses supplémentaires autorisées ne pourront de toute façon plus être allouées. La votation garde-t-elle malgré cela un sens?

Pour le socialiste Sylvain Thévoz, il s’agit d’une question de principe: «Nous refusons des coupes linéaires alors que les finances de la Ville sont saines et dégagent des excédents.» Tobia Schnebli ajoute que le résultat du scrutin pourrait avoir des répercussions sur le projet de budget 2018 de la Ville. Celui-ci n’a toujours pas été voté par le Conseil municipal. Les élus doivent se prononcer en mars, après la votation. «Si un non sort des urnes le 4 mars, nous aurons la légitimité de récupérer le montant de ces coupes cette année, souligne Tobia Schnebli. Et si la droite maintient cette politique d’austérité en 2018, elle saura que nous sommes prêts à lancer de nouveaux référendums. Il est important que la volonté populaire soit prise en compte. Il faut mettre un terme à ce bras de fer.» En juin 2016, la population de la Ville de Genève avait déjà refusé les économies votées par la droite du Conseil municipal. «Cela n’a pas empêché le PLR, l’UDC, le PDC et le MCG de récidiver en 2017», déplore Sylvain Thévoz.

Pour rappel, les coupes budgétaires en jeu le 4 mars s’élèvent à près de 2,5 millions de francs. Elles touchent principalement la culture, l’allocation de rentrée scolaire et la solidarité internationale. Les référendaires dénoncent «un démantèlement social et culturel» qui lèse en priorité les personnes les plus modestes.

Le PLR a répondu au lancement de cette nouvelle campagne par un communiqué. Le parti estime que le scrutin ne présente plus aucune «utilité» aujourd’hui. «Le PLR Ville de Genève ne fera pas campagne sur les référendums budgétaires, qui sont de facto obsolètes et dépassés, et se concentrera sur la votation municipale touchant les Fêtes de Genève qui représente un véritable enjeu pour l’avenir», précise le texte. (TDG)