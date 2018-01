Nouveau record de passagers à l'aéroport

Aéroport L’aéroport de Genève poursuit sa croissance. L’année dernière, 17,3 millions de passagers ont transité par la plate-forme aéroportuaire. Cela représente une augmentation de 4,9% par rapport à l’année précédente.

C’est un nouveau record pour Cointrin, qui en a pris l’habitude. Depuis 2001, le nombre de passagers ne cesse d’augmenter avec une régularité de métronome. Sa croissance annuelle s’élève à 5,4% en moyenne ces quinze dernières années.

Pour transporter tout ce monde, 190 778 mouvements d’avions ont été nécessaires, aussi bien des atterrissages que des décollages, soit une hausse de 0,49% par rapport à 2016.

Meilleur remplissage

L’évolution du nombre de vols est moins importante que celle des passagers. Deux raisons à cela, souligne Genève Aéroport. Les compagnies utilisent des avions de plus grande taille et le taux de remplissage est plus important. Depuis trois ans, l’augmentation du nombre de vols est inférieure à 1%. Genève Aéroport précise que les nouveaux avions sont moins gourmands en kérosène et moins bruyants.

Le transport de marchandises a aussi connu un bond de 18,7% en 2017, contre 6,5% en 2016.

La compagnie low cost EasyJet représente 45% des parts de marché de l’aéroport, calculées sur la base des mouvements. Suivent Swiss (12%), British Airways (5%) et Air France (4%).

25 millions en 2025

Genève Aéroport s’attend à une fréquentation de 25 millions de passagers d’ici à 2030. Pour y faire face, une planification est en cours et fait l’objet d’une consultation. Si l’aéroport maintient son rythme de croissance, un petit calcul nous indique qu’il devrait arriver aux 25 millions de passagers en 2025 déjà! Et qu’en 2030, ils seront 32 millions. (TDG)