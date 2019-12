Nouveau quartier aux Eaux-Vives: 350 logements, cinq arbres

Du vert, des arbres. C’est la promesse de l’année. La Ville et le Canton l’ont dit à plusieurs reprises: ils veulent arboriser davantage les rues et les nouveaux quartiers. Mais le passage à la réalité est difficile. On le voit dans le secteur des Eaux-Vives, où un nouveau quartier est sur le point de surgir. Il comptera 350 logements et de nombreux emplois, mais les plantations prévues sont plutôt chiches: cinq arbres à peine sur un périmètre de 2,5 hectares. On est loin du «changement de paradigme» que la Ville annonçait cet été.

«Il est vrai que l’arborisation prévue ne correspond pas à la nouvelle donne, reconnaît Bojana Vasiljevic-Menoud, directrice du Service de l’urbanisme à la Ville de Genève. Mais ce projet, lancé il y a près de dix ans, était très complexe en raison de nombreuses contraintes.»

Artisans

Le secteur en question se situe derrière la gare des Eaux-Vives, autour de l’avenue Rosemont. Ancienne zone artisanale, on y trouve de nombreux artisans, menuisiers, imprimeurs, garagistes et serruriers, auxquels se sont ajoutés des bureaux d’architectes, une régie et même, au fond d’une impasse, à l’étage, les rendez-vous cachés d’amours sans charme.

Le projet prévoit un ensemble de bâtiments conçus sur le même modèle, à savoir un socle de deux étages réservé aux activités et, au-dessus, cinq à huit étages de logements. Ce mélange d’emplois et d’habitat et l’agencement des immeubles devrait donner au quartier un caractère très urbain, avec en sus trois places.

«Ce sera difficile de modifier ce plan de quartier. C’est un vrai mikado.» Rémy Pagani, Conseiller administratif

Mais voilà, la végétation y est pingre. Un vieux cèdre sera conservé, et quatre arbres seront plantés. Une des places fera office de square avec de petites plantations et des toitures seront végétalisées. Mais pour l’ensemble, on parle d’une végétation «rare, mesurée et ponctuelle».

Les arbres des voisins

En fait, le projet compte surtout sur les cordons boisés qui bordent le périmètre et qui seront valorisés. Mais ces arbres sont plantés en dehors du secteur concerné. Le nouveau quartier compte donc sur la verdure de ses voisins. Dont le secteur des Allières, qui a fait beaucoup parler de lui cet été en raison de l’abattage d’arbres.

Le plan localisé de quartier (PLQ) est actuellement dans la procédure d’opposition. «Nous verrons les observations et nous pourrons modifier le projet le cas échéant, relate Rémy Pagani, mais ce sera très difficile, ce PLQ est archi-compliqué, un vrai mikado.»

Prix élevé

En 2008, un investisseur luxembourgeois a acheté une parcelle pour plus de 3000 francs le mètre carré. Un prix complètement surfait pour de la zone industrielle. Il prévoyait d’y installer une société de trading. L’État a alors décidé de déclasser la zone en prévoyant une forte densité.

La répartition des droits à bâtir entre la quinzaine de propriétaires a été très compliquée. La Ville a obtenu un tiers de logements d’utilité publique. «Nous avons négocié pour obtenir la cession de l’avenue Rosemont et de quelques espaces afin d’en faire des lieux publics, relate Bojana Vasiljevic-Menoud. Sinon, tout serait resté privatisé.» Toutes ces négociations ont duré une dizaine d’années et les arbitrages ont été difficiles.

Dans ce contexte, et avec la forte densité prévue, le vert est passé à la trappe. Il a certes été question d’arboriser l’avenue Rosemont. «Mais comme il était prévu de maintenir des activités artisanales, il était indispensable que les véhicules utilitaires puissent manœuvrer, ce qui a forcément limité les possibilités de planter», explique l’urbaniste.

Il y a deux semaines, le conseiller d’État Antonio Hodgers a annoncé vouloir réexaminer tous les anciens PLQ à l’aune des nouveaux objectifs d’arborisation. Ce travail d’analyse est en cours, affirme le département et «ce travail devra ensuite être discuté au cas par cas avec les acteurs en présence».

Dernier avatar

Du côté de la Ville, on veut voir ce PLQ de Rosemont comme le dernier avatar d’une époque révolue. «Il ne faut pas oublier que la densification permet de préserver d’autres espaces, relève Bojana Vasiljevic-Menoud. Mais les projets en cours d’élaboration, dans des quartiers qui n’ont pas de vocation artisanale, sont très différents, comme à la Petite-Boissière ou à la rue de Bourgogne. De généreux espaces verts sont prévus dès le début du projet et nous conservons jusqu’à la moitié des surfaces en pleine terre afin d’y planter des arbres.»