Nouveau Palais de justice: plus beau que prévu, mais en retard

Les procédures judiciaires se complexifient et la justice genevoise a des besoins croissants. Résumés grossièrement, ce sont les éléments à retenir de la conférence annuelle du Pouvoir judiciaire, tenue mardi matin. Ces quatre dernières années, le nombre de procédure traitées a systématiquement dépassé le cap symbolique des 100 000 . En 2011, lors de l’introduction du nouveau Code de procédure pénale, la justice genevoise en comptait 90 000 . Une hausse qualifiée de «notable» par le procureur général Olivier Jornot.

1. Moins de contraventions, plus d’affaires complexes

Plus de la moitié des différends surgissent dans la filière civile (rapports contractuels et commerciaux entre particuliers, droit de la famille, baux et loyers, Prud’hommes…). Au sein de la filière pénale, les contentieux liés à des contraventions ont drastiquement baissé. Les Genevois seraient-ils devenus disciplinés au volant? Non, il s’agit d’un simple effet de rattrapage à la suite de l’explosion des oppositions aux contraventions observée ces dernières années. Ces procédures sont traitées par le Tribunal de police.

À la lecture des statistiques annuelles du pouvoir judiciaire, il apparaît que les affaires se complexifient. Prenant l’exemple du Tribunal correctionnel (jugeant les affaires pour lesquels le Ministère public requiert une peine privative de liberté comprise entre 2 et 10 ans), Olivier Jornot fait remarquer le passage de 186 cas en 2017 à 205 l’année dernière. «Vingt procès de plus, cela représente une charge supplémentaire considérable», dit-il en rappelant que chaque affaire jugée au Tribunal correctionnel engage un juge et deux assesseurs, des juristes et une foule de professionnels durant plusieurs semaines.

Au sein de la justice des mineurs, la tendance est comparable: les contraventions pour des tickets de bus impayés ou pour un joint fumé stagnent; mais les infractions plus graves augmentent. Avec elles, les mises en détention provisoire de mineurs ont bondi de 17% en 2018.

Enfin, le procureur général qualifie de préoccupante la situation de la Cour de justice (la plus haute juridiction cantonale, à laquelle sont adressés les appels et recours). «Son dimensionnement a été fait sur la base des contentieux de 2011. Aujourd’hui, la Cour peine à traiter les contentieux qui lui sont soumis», soutient Olivier Jornot, pointant les risques d’engorgement et de prolongation des procédures. Les recours incessants sont-ils un signe de son dysfonctionnement? Présidente de la Chambre pénale d’appel et de révision, Alessandra Cambi Favre-Bulle le conteste. «Le TF nous retoque surtout sur des questions de procédure et rarement sur le fond, dit-elle. Nous avons trop de dossiers. Pour certains, on n’arrive pas à juger comme on le devrait.»

2. Un nouveau Palais à La Praille en 2032

Face à l’inflation des procédures, la question des locaux devient essentielle. Le Palais de justice, d’abord: il subira d’importants travaux qui s’étaleront sur quatre ans, mais uniquement pour «préserver la substance patrimoniale» du bâtiment. Le déménagement de la justice civile à la rue de l’Athénée coïncidera avec le début des travaux cet été.

À long terme, les regards se tournent vers le quartier de Praille-Acacias-Vernets (PAV), où un nouveau Palais de justice est attendu. À ce sujet, Olivier Jornot est venu devant la presse avec une «excellente et une mauvaise nouvelle». La première: une parcelle plus grande que celle initialement prévue sera dévolue au bâtiment à La Praille (sur le terrain occupé par le centre logistique de la Migros actuellement). La mauvaise: le projet a pris du retard. Le bâtiment dont le budget est compris entre 350 et 390 millions de francs devrait être opérationnel en 2032, et non en 2028.

3. Le dossier papier en voie de disparition

Avant de se projeter sur son nouveau palais, la justice genevoise devrait vivre sa révolution numérique. Les rayons de classeurs fédéraux laisseront place à l’électronique. «Il faudra s’y faire», semble déjà regretter Olivier Jornot. Cette numérisation de la justice appelée Justitia 4.0 est conduite par la Confédération, avec l’ensemble des Parquets cantonaux. La dématérialisation intégrale de la justice est attendue pour 2025.

