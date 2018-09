«Nous n'avons pas dormi dans la même chambre que le professeur Tournesol»

Ils ont été enchantés de leur séjour à Genève, qu’ils visitaient pour la première fois. Le Belge Jean-Philippe Goossens et son épouse, Véronique, ont été accueillis à l’Hôtel Cornavin ce week-end. Deux nuits offertes à la suite d’un drôle de hasard.

«J’ai gagné ce séjour lors d’un concours de dessin en 1991 en Belgique, dans le cadre d’une exposition «Tout Hergé», explique l’heureux lauréat. Mais j’avais 20 ans à l’époque, et pas les moyens de me payer le voyage. Ce bon pour un week-end, je l’ai retrouvé l’autre jour en triant de vieilles paperasses. J’ai téléphoné à l’hôtel et, à ma grande surprise, j’ai immédiatement reçu une réponse positive.»

«Accueillir M. Goossens était juste évident»

Marc Fassbind, qui dirige aujourd’hui le quatre-étoiles avec son épouse, Claudia, n’était pas encore en place il y a vingt-sept ans. «Mais quand M. Goossens m’a contacté, j’ai estimé qu’il était tout à fait normal d’accéder à sa demande, explique-t-il. Une centaine de séjours dans notre hôtel récompensaient ce concours, et la plupart des lauréats sont déjà venus. Il y a plus de quinze ans que nous n’avions pas eu de nouvelles demandes. Mais s’il en reste encore, nous les honorerons de la même façon, c’est juste évident.»

Sur les traces de Tintin

Si les participants au concours «Tout Hergé» ont gagné un week-end à l’Hôtel Cornavin, ce n’est pas un hasard. Son histoire est étroitement liée à celle de Tintin, dont une statue trône dans le hall. Dans «L’affaire Tournesol», le fameux professeur y occupe en effet la chambre 120. «Nous n’avons pas dormi dans celle-ci, mais dans la 715», s’amuse Jean-Philippe.

Ce graphiste et père de trois enfants, qui a fêté ses 47 ans lundi, est d’ailleurs un tintinophile averti. «Nous habitons près de Tournai, la ville de Casterman, éditeur des aventures de Tintin. Et puis vous savez, en Belgique, tous les gosses apprennent à lire avec Tintin.»

«Vous avez de la chance d'habiter à Genève»

Le couple Goossens n’a pourtant pas suivi les traces de Tournesol jusqu’à Nyon, comme dans la bande dessinée précitée où le professeur a rendez-vous dans la villa de son confrère Topolino. «Nous n’avions pas le temps, nous sommes restés à Genève, raconte Véronique. Mais nous ne l’avons pas regretté. Outre l’excellent accueil à l’hôtel, nous nous sommes baladés dans la Vieille-Ville, aux Pâquis, sur les bords du lac…» Le Jardin botanique, qu’ils ont beaucoup apprécié, figurait également à leur programme, tout comme le Jet d'eau.

«Vous avez de la chance d’habiter ici, assure Jean-Philippe. Votre ville est très agréable, propre, et votre réseau de transports publics est remarquable.» Un regard extérieur a parfois du bon, non? (TDG)