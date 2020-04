Notes de frais de la Ville, affaire classée

Il restait un peu plus d’un mois avant la fin de la législature. Ce mardi, la nouvelle est tombée. La procédure pour gestion déloyale des intérêts publics en Ville de Genève a été classée par le Ministère public. Pour les cinq magistrats communaux, dont trois ont remboursé une partie des dépenses jugées problématiques, c’est donc la fin des ennuis judiciaires.

Le Parquet avait ouvert une enquête suite au rapport de la Cour des comptes de novembre 2018, qui épluchait les frais professionnels des conseillers administratifs de la Ville. Le document pointait des dépenses jugées discutables et peu contrôlées, notamment de nombreuses courses en taxis, des frais de repas non justifiés et des achats à des heures tardives dans des lieux nocturnes.

Suite à ce rapport d’audit tonitruant, le procureur général Olivier Jornot et le premier procureur Yves Bertossa ont procédé à diverses perquisitions et ont exigé les justificatifs de la part des conseillers administratifs concernés. Ils ont ensuite identifié les dépenses «éthiquement discutables» et celles pouvant représenter une infraction, qui ont été soumises auxdits magistrats.

Frais remboursés

Trois d’entre eux ont décidé de rembourser certaines sommes. Guillaume Barazzone, auditionné en tant que prévenu, a ainsi restitué 80 000 francs. Selon le Parquet, ce dernier a «d’emblée reconnu le caractère injustifié de nombreuses dépenses», réparant ainsi «le dommage qu’il a causé» et collaborant «pleinement à la procédure». Le conseiller administratif PDC, lui, est «content de l’issue prévue de la procédure», mais ne fait pas d’autre commentaire.

Rémy Pagani, qui contestait toute gestion déloyale, a lui aussi mis la main au porte-monnaie afin de rembourser des frais de bouche jugés «inopportuns», selon le communiqué du Parquet. On parle ici de 3700 francs sur six ans, «soit 5 à 7 repas par an pour des conseillers municipaux et des militants. Il s’agit de rendez-vous qui m’étaient indispensables professionnellement, explique le magistrat, lui aussi auditionné en tant que prévenu. Mais par gain de paix, j’ai payé pour en finir. Avec un procès, qui m’aurait acquitté, j’en aurais eu pour un an ou deux encore. On a cherché à me salir en passant abusivement de la politique dans les parlements à la politique par la justice.»

Esther Alder, auditionnée comme personne appelée à donner des renseignements, a quant à elle restitué 3890 francs pour des dépenses jugées problématiques. Elle avait notamment été épinglée pour de nombreuses courses en taxis, pour quelque 3000 francs en 2017.

Enfin, pour Sami Kanaan et Sandrine Salerno, le Ministère public n’a mis en évidence aucun comportement pénalement répréhensible. Les deux édiles ont également été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements. Pour Sami Kanaan, la décision des procureurs «confirme celle de la Cour des comptes, à savoir que mes frais et ceux de Sandrine Salerno sont parfaitement justifiés et qu’il était nécessaire d’opérer la réforme du système que j’ai initiée, afin que les dérives ne puissent plus se produire». Le communiqué de presse du Parquet note toutefois: «L’instruction a confirmé l’existence de graves lacunes dans la définition des frais professionnels et leur contrôle.»

«Deux vitesses»

La nouvelle n’a pas la même saveur pour tous. Conseiller municipal PLR en Ville, Simon Brandt fait partie de ceux qui se sont indignés de ces frais inexpliqués. «C’est étonnant que l’on ait attendu que les élections soient passées pour annoncer ce classement. Par ailleurs, le signal donné me laisse pantois: si vous êtes pris en train de fauter, il vous suffit de rembourser pour ne pas être inquiété. Est-ce le cas de M. Tout-le-monde?»

C’est aussi le sentiment de Jérôme Fontana, vice-président des Vert’libéraux genevois et organisateur d’une manifestation fin 2018 qui visait à dénoncer l’affaire des notes de frais, pour laquelle il a par ailleurs été amendé. «La justice n’est pas aussi complaisante vis-à-vis du commun des mortels. J’aurais bien aimé qu’elle le soit pour moi. Il y a deux vitesses, nous ne sommes pas tous traités sur un pied d’égalité!» Pour lui, «si la justice n’a pas reconnu d’erreur pénale, la faute morale reste immense».

Cet épilogue marque la fin d’une affaire qui a envenimé la vie politique municipale. Les élus se sont en effet fendus de nombreuses propositions visant à mieux cadrer les pratiques, allant jusqu’à priver les conseillers administratifs de leur carte de crédit. Entré en vigueur à l’automne 2019, un nouveau règlement cadre désormais les frais professionnels de l’Exécutif.