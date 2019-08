Nombre record de bureaux vides à Genève

La part de bureaux et de surfaces commerciales vides à Genève a atteint une proportion record. Le 1er juin, 337 818 m2 de surfaces d’activités disponibles à la location ou à la vente étaient vacantes dans le canton, indique ce mardi l'Office cantonal de la statistique (Ocstat) dans un communiqué. Ce chiffre est en hausse de 8,7% par rapport au même mois de l'an dernier. Il s’agit même de la valeur la plus élevée depuis 1985, date des premiers résultats disponibles, selon l'Ocstat.

Ces surfaces sont formées de 234 478 m2 de bureaux (+3,4% sur un an), 21 789 m2 de magasins ou arcades commerciales (-1%), 41 281 m2 d'ateliers (+22,8%) et 40 270 m2 de dépôts (+42%). Avec 142 160 m2 , la ville de Genève groupe 42% des surfaces vacantes du canton (la moitié de celles de bureaux).

Elle est suivie par la commune de Meyrin, avec 17% du total, et Vernier (13%). Ces trois communes sont également celles qui rassemblent les parts les plus importantes de ces quatre types de surfaces d'activités: 44% pour la ville de Genève, 9% pour Meyrin et 8% pour Vernier.

L'Ocstat ne constate pourtant aucune baisse des loyers. Le loyer annuel moyen au m2 demandé pour une surface de bureaux est de 452 francs (455 en 2018). Il est plus élevé au cœur de la ville de Genève (660 francs dans le secteur Genève-Cité) que dans les communes périphériques (379 francs en moyenne dans les autres communes du canton).

