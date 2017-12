Noël, Dieu intime et laïque

Calvin, montant en chaire un matin de Noël, apostropha ainsi ses paroissiens: «Si quelqu’un parmi vous croit encore que Notre Seigneur est né un 25 décembre, il est pire qu’une bête sauvage!»

On ne sait rien de la naissance du Jésus de l’Histoire, même si plus personne aujourd’hui ne met en doute le fait qu’il ait existé.

Mais on en sait beaucoup sur l’interprétation théologique que les auteurs du Nouveau Testament et ceux qui les ont suivis ont fait de cette naissance. Même si la fête de Noël apparaît plus tardivement que Pâques et Pentecôte, elle est un marqueur identitaire incontournable pour les chrétiens. Elle met en symbole la notion cardinale d’incarnation.

Que signifie ce terme et qu’implique-t-il?

Il rend compte d’une conception originale qu’on pourrait appeler le mouvement de l’humanisation de Dieu. Dieu n’est plus seulement cantonné dans sa pure et inaccessible transcendance, au-delà de ce que notre esprit est capable de concevoir. Il fait mouvement vers l’homme jusqu’à devenir plus proche de moi que je ne le suis moi-même. Le Dieu ultime devient le Dieu intime. Une belle formule contemporaine énonce du Christ qu’il est «la face humaine de Dieu et la face divine de l’homme». Deux conséquences importantes découlent de cette conception.

La première est le déplacement du sacré. Les lieux géographiquement déterminés dans lesquels le sacré est censé être plus particulièrement présent, courants dans beaucoup de religions, cessent d’exister. La prière d’un chrétien n’est pas de meilleure qualité à Rome qu’à Genève, à Jérusalem qu’à Moscou, au Mont Saint-Michel qu’en Cévennes. À strictement parler, il ne saurait y avoir de «lieux saints» chrétiens.

Avec Noël le sacré se déplace dans l’intimité de la personne humaine. Désormais le sacré se tient dans le mystère de l’altérité.

Il est un fait que la civilisation européenne, imprégnée de christianisme, a toujours cherché et trouvé sa substance en dehors d’elle-même. La curiosité pour ce qui n’est pas elle n’est pas la moindre de ses caractéristiques. On ne devient soi-même que par les autres et par ce qu’on reçoit d’eux. Peut-être est-ce la raison profonde pour laquelle la Bible chrétienne maintient dans son canon le Premier Testament, qui reste pourtant un livre «autre» puisque juif…

Nous traversons une époque que certains appellent d’insécurité culturelle où les assignations identitaires pleuvent de tous les côtés. À contre-courant, Noël exprime que notre vie peut toujours recevoir quelque chose de nouveau parce que notre identité n’est pas un bloc monolithique mais une construction permanente dont beaucoup de matériaux viennent du dehors.

La seconde conséquence est que le monde qui nous entoure revêt une dignité éminente en toutes ses dimensions, y compris profane. Nous ne vivons pas dans un monde perdu et mauvais dont il faudrait se détourner à tout prix. Le Dieu de Noël est un Dieu laïque qui peut être prié partout et en toutes circonstances.

L’incarnation débouche sur une spiritualité laïque – Teilhard de Chardin a été jusqu’à parler d’une «sainteté de la matière». Laïque signifie populaire, commun, d’une humanité universellement partagée. Jésus fut un laïc de province, un homme du peuple, qui n’appartenait pas à la caste des prêtres et ne partageait pas leur vision des choses. Quoi de plus laïque que sa naissance dans l’étable d’une auberge bondée? Dieu est laïque par sa présence enfouie dans le cœur de chacun. Il n’est donc nullement nécessaire de saturer le monde de signes ou de stigmates religieux.

On raconte que dans l'antique cité d'Ephèse, au sixième siècle avant notre ère, des visiteurs venus de loin pour rencontrer le fameux philosophe Héraclite le trouvèrent à se chauffer dans sa cuisine au coin du feu. Alors Héraclite leur dit: «Entrez, les dieux sont présents aussi dans la cuisine.» Ce pourrait être une prémonition de Noël.