Ni public ni média pour le premier tour des élections communales genevoises

L'épidémie de coronavirus aura également des conséquences sur le dépouillement centralisé des élections communales genevoises, dont le premier tour est agendé au dimanche 15 mars. Le Conseil d'État a ainsi décidé de restreindre l'accès à Uni Mail aux seuls jurés et jurées, soit près de 1700 personnes au total (en rotation). En conséquence, ni le public ni les médias ne seront autorisés à pénétrer dans le bâtiment, là où le traditionnel plateau de télévision de Léman Bleu, et ceux des radios tenaient leurs débats. La chaîne régionale est actuellement en train de chercher des solutions alternatives pour faire vivre ce scrutin.

Où et comment suivre les résultats du scrutin?

De son côté, la Chancellerie communiquera les résultats dès 12h45 sur le site ge.ch ainsi que sur son compte Twitter. À préciser également que le dépouillement du second tour des conseillers administratifs, maires et adjoints du 5 avril n’est pas concerné par ces décisions, «dans la mesure où il aura lieu au service des votations et élections de la chancellerie d'État».