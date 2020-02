Nettoyer les déchets plastiques de la planète en buvant de l’eau

Avoir un impact tant au niveau environnemental que social. C’est l’ambition qui anime Pierandrea Quarta, cofondateur de Re-Company. Cette start-up basée à Genève finalise actuellement la conception d’une gourde «intelligente», embarquant une technologie qui permet de mesurer la quantité d’eau bue. L’idée? Convertir la consommation totale de chaque acquéreur en autant de crédits verts, certifiés par la fondation Gold Standard. La vente de ces crédits à des entreprises souhaitant compenser leur empreinte écologique servira à rétribuer des actions de ramassage dans des pays en voie de développement. «Notre objectif est que chaque gourde bue finance la récupération d’une bouteille en plastique», souligne le trentenaire d’origine italienne.

Le projet prend forme alors que le jeune homme travaille chez Procter & Gamble. Au sein de la multinationale américaine, il participe notamment au développement d’une bouteille de shampoing produite à partir de plastique collecté sur des plages. «C’est à ce moment-là que j’ai vraiment réalisé l’impact environnemental de cette matière, tout particulièrement quand elle est destinée à un usage unique comme pour les bouteilles d’eau.»

En parallèle, Pierandrea remarque un regain d’intérêt des consommateurs pour les gourdes en métal. «Leur utilisation engendre un impact positif très concret pour la planète. Je me suis alors demandé s’il était possible de le mesurer.» La solution qu’il imagine combine ainsi un contenant doté d’un capteur intelligent intégré dans le bouchon et une application mobile qui recueille les données d’utilisation. Celles-ci sont ensuite consignées dans un registre utilisant la blockchain, une technologie informatique infalsifiable, avant d’être converties en crédits verts. Pierandrea et ses associés viennent de récolter plus de 180000 francs à travers une campagne de préventes sur une plateforme de financement participatif. Combinée avec des levées de fonds, la somme va permettre de conclure le développement et la production de la gourde dans le courant de cette année.

