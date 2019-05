«Ne vous découragez pas, allez voter»

«Le droit de vote, certains meurent pour l'obtenir», rappelle gravement Jocelyne Haller, députée genevoise d'Ensemble à gauche. Après des soupçons de fraude électorale, finalement inexistante à ce stade selon le Ministère public, «on souhaite combattre la perception du grand public, car lors de tractages, des citoyens nous ont interpellé en disant que ça ne sert à rien d'aller voter le 19 mai, que tout est pourri. On a vu circuler des appels au boycott sur sur les réseaux. Renoncer serait la pire des choses, il ne faut pas que les électeurs se désistent sur ces onze objets majeurs.» Plusieurs membres de l'Alternative et des syndicats ont appelé à la mobilisation à ses côtés lors d'une conférence de presse mardi matin. Le taux de participation à J-6 est de 22,8 %, un pourcentage en dessous de la moyenne des quatre derniers scrutins (voir infographie).

Plusieurs intervenants se sont inquiété de la lassitude à s'exprimer sur les mêmes sujets. «La droite essaie d'avoir les gens à l'usure», estime Pablo Guscetti, du syndicat Unia, concernant la votation sur l'ouverture des magasins le dimanche, sur laquelle le peuple a déjà donné son avis à plusieurs reprises. «L'ouvrage est aussi remis sur le métier pour RFFA, après RIE III, et pour la CPEG, note Marc Simeth, président du cartel intersyndical. S'il n'y a que quelques centaines de voix de différence cela risque de grincer très fort des dents. Peut-être qu'il faudrait filmer en direct le dépouillement et le retransmettre à la TV pour que les gens y croient.»

Le président des Verts genevois, Nicolas Walder, est plus convaincu. «On doit faire confiance aux institutions si elles nous disent qu'il n'y a pas fraude. Il faudra sans doute revoir l'organisation de ce service pour que des conflits interpersonnels puissent se régler avec la hiérarchie directe, sans avoir à passer par la Cour des comptes. Mais ne vous découragez pas, il faut aller voter, ces scrutins sont cruciaux pour des raisons sociales et climatiques aussi. La seule réponse, c'est le déplacement massif aux urnes.» Il est important de restaurer la confiance, selon Matthieu Jotterand, membre du comité directeur du parti socialiste genevois. «Il faut absolument se mobiliser, même s'il reste des éléments troublants.» Davide de Filippo, du cartel intersyndical, note que «le suspect est un auxiliaire, c'est un problème en soi. Leur statut est précaire. On garantit une relative stabilité de l'emploi aux fonctionnaires en échange d'une implication, d'une droiture, d'une fidélité. On ne peut pas l'exiger de la même manière avec un statut d’auxiliaire.»

Le groupe mentionne notamment une pétition lancée par un citoyen pour l'annulation du scrutin du 19 mai. Or elle n'a recueilli qu'un peu plus de 200 signatures à l'heure où nous publions ces lignes.

Jocelyne Haller appelle le Conseil d’État à la plus grande rigueur.

(TDG)