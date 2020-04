«Ne pas ouvrir les écoles repousserait le problème»

L’annonce d’un retour à l’école le 11 mai par le Conseil fédéral a suscité de fortes réactions dans le milieu scolaire et au sein des familles genevoises. De nombreux parents, notamment, craignent de voir leur enfant tomber malade ou qu’il transmette le Covid-19 à un proche vulnérable. Or, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a assuré la semaine passée que les petits sont de mauvais vecteurs de la maladie et qu’ils présentent peu de symptômes. Qu’en est-il sur le terrain? Le point avec le professeur Alain Gervaix, chef du Département de la femme, de l’enfant et de l’adolescent aux Hôpitaux universitaires de Genève et médecin-chef du Service d’accueil et d’urgences pédiatriques.

Depuis peu, l’OFSP indique que les enfants ne sont pas de bons vecteurs du Covid-19. Est-ce aussi votre constat?

Oui. Nous avons des sommes d’évidence qui sont importantes mais ne constituent pas, certes, des preuves formelles. Ces évidences sont que les enfants sont largement moins infectés que les adultes. Ils représentent à Genève environ 18% de la population générale mais 1 à 2% des infections à SARS-CoV-2. En Chine, en Italie au plus fort de la pandémie et avant les mesures de confinement ou en Suède, où le confinement n’est pas appliqué, aucun rapport n’a fait état de mini-épidémies émanant des écoles. Par ailleurs, dans de nombreuses familles, les deux parents étaient testés positifs alors que les enfants sont restés négatifs. À l’inverse, dans la grande majorité des cas de jeunes positifs, un ou deux parents l’étaient également. La transmission se fait donc plus vraisemblablement des adultes vers les enfants que l’inverse.

Pourquoi votre position à ce sujet a-t-elle changé depuis le début de la crise?

Le temps passe, les publications s’accumulent et tendent à démontrer que les enfants ne sont pas des vecteurs importants de cette maladie, contrairement à d’autres infections comme la grippe ou la rougeole. Notre position s’est adaptée à ces nouvelles données. Initialement, devant une possible vague déferlante de cas de Covid-19 et avec des connaissances fragmentaires, il était indispensable de confiner tout le monde rapidement. Maintenant que nous avons fait face à cette première vague, il est raisonnable de déconfiner les lieux qui paraissent les moins à risques ou les plus facilement traçables, et les écoles en font partie.

Sait-on pourquoi les enfants transmettent peu la maladie?

Plusieurs théories sont émises sans qu’aucune ne soit confirmée. Il est possible que le système immunitaire des enfants permette une modulation différente de cette infection, ou que le nombre ou la qualité des récepteurs à ce virus sur les cellules des enfants soient différents de ceux des adultes, empêchant ainsi le virus de pénétrer facilement dans les cellules pour se multiplier, de se répandre dans tout l’organisme et, par la même occasion, d’être transmis à l’entourage.

S’ils ne sont pas de bons vecteurs, pourquoi leur demande-t-on de ne pas approcher leurs grands-parents?

Les personnes âgées sont celles qui font le plus d’infections sévères avec une mortalité importante. Si le risque de transmission par les enfants est faible et qu’ils sont placés dans un groupe peu susceptible de connaître des complications comme d’autres enfants (crèches, écoles), le risque devient alors acceptable. En revanche, même un faible risque dans un groupe de personnes hautement vulnérables n’est pas acceptable.

Est-ce prouvé que la maladie a moins d’impact sur les enfants?

Leurs symptômes sont infiniment moins graves que chez les adultes et la maladie dure moins longtemps, de quelques jours à une semaine. Il n’y a pas de décès chez les moins de 20 ans.

Comment réagissent-ils le plus souvent?

Ils ne présentent pas tous les mêmes symptômes. Entre 40 et 50% d’entre eux développent de la fièvre, 40% de la toux, 10% de la diarrhée, 8% de la fatigue, 7% un nez qui coule, 6% des vomissements. Environ 10% n’ont que très peu de symptômes. Les complications, elles, peuvent être des pneumonies ou de discrètes atteintes hépatiques. Les nourrissons ne sont pas plus à risques.

Combien d’enfants ont dû être hospitalisés aux HUG?

Nous avons eu 49 cas d’enfants positifs à Genève (ndlr: sur plus de 4670 au total). Huit d’entre eux ont été hospitalisés pour une durée moyenne de trois jours. Les autres sont restés à domicile.

Pourquoi ces jeunes sont-ils peu testés?

Actuellement, ils le sont s’ils présentent des signes compatibles avec l’infection ou s’ils sont hospitalisés quelle qu’en soit la cause. Il est difficile de tester tous les enfants s’ils ne paraissent pas malades.

S’ils ont des parents vulnérables, quelles mesures de précaution devront-ils observer une fois les écoles rouvertes?

Selon moi, si les parents ou les enfants sont très vulnérables (cancer sous traitement, immunosuppression, etc.), le retour à l’école de ces enfants ne devrait pas être recommandé. Pour les autres, il faut absolument s’assurer d’une excellente hygiène des mains avec des solutions hydroalcooliques avant et après les activités ou la récréation, et peut-être par précaution le port du masque pour les enseignants.

Alors, les parents doivent-ils s’inquiéter?

Le risque zéro n’existe pas, mais je souhaiterais les rassurer avec les arguments développés plus haut. Finalement, j’aimerais insister sur le fait que ce virus va circuler encore longtemps dans notre population tant que l’immunité de groupe, qu’elle soit acquise naturellement ou par la vaccination, ne sera pas supérieure à 50-60%. Cela prendra des mois, voire des années. Ne pas ouvrir actuellement les écoles ne fait que repousser le problème.

Êtes-vous sollicités par des familles inquiètes?

Oui, tout le temps. Nous devons constamment les rassurer. Il faut dire que les informations évoluent vite, circulent et ne sont pas toutes exactes, apportant invariablement une peur compréhensible chez les parents.

«Nous sacrifions la santé pour l’économie»

Que pensent les familles de la reprise des cours le 11 mai? S’inquiètent-elles de renvoyer leurs enfants en classe ou se réjouissent-elles de voir leur progéniture retrouver un rythme normal? Une quinzaine de parents ont répondu à notre sondage lancé sur Facebook. Beaucoup jugent la décision du Conseil fédéral prématurée.

Le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale fait partie des principales inquiétudes formulées. «Tant que nous n’avons pas de vaccin, le seul moyen de déconfiner en protégeant la population est le port du masque obligatoire et la désinfection des mains dans les endroits publics et privés fermés, estime Nina Sauerwein, maman d’une petite fille de 5 ans. Or, il n’y a à ce jour pas de stocks disponibles pour les enfants et il est illusoire de vouloir leur faire respecter une distance sociale de deux mètres.»

La jeune femme n’est pas la seule à ne pas comprendre la décision de Berne. «Je trouve aberrant de rouvrir les classes en fin d’année pour un petit mois et demi. Pourquoi prendre des risques inutiles?» s’interroge une autre mère de famille, qui ne veut pas être citée nommément. Pour elle, il serait plus judicieux de réintégrer d’abord les élèves du postobligatoire: «Ils comprennent les risques et sont plus à même de respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique. Ils sont également confrontés à des enjeux plus importants comme leurs examens à passer.» «La raison pour laquelle on envoie les petits est pour permettre aux parents de se rendre au travail, fustige Cristina Le Jeune Giacobbi, maman de deux jeunes garçons et patronne de deux salons de coiffure et d’un bar. À mon avis, c’est une mauvaise raison car nous sacrifions la santé pour l’économie.»

Quelques parents relèvent néanmoins les avantages de la mesure. Ils observent que «les copains, la maîtresse, la formation» manquent à leurs enfants. Certains se réjouissent par ailleurs de voir le confinement familial prendre fin: «C’est un vrai défi de garder des enfants en travaillant à côté», souligne Elise Yeap.

C.G. et CH.D.