Nathalie Fontanet: «Il est trop tôt pour articuler des chiffres»

Selon les prévisions du Groupe de perspective économique publiées lundi, la richesse cantonale va se réduire de 3 à 4% cette année, entraînant une hausse du chômage, suivie d'un rebond. Qu'en penser? Interview de la ministre des Finances Nathalie Fontanet.

Êtes-vous étonnée par cette évaluation qui arrive aussi vite après l'annonce des mesures de semi-confinement?

La mission du Groupe de perspectives économiques (GPE) est précisément d'arrêter certaines hypothèses économiques en fonction de l'évolution de la situation, aussi brusque soit-elle. Ce travail est essentiel afin d'orienter les collectivités publiques genevoises dans le cadre de la révision des attentes budgétaires. Cela étant, comme indiqué dans la synthèse trimestrielle du GPE, l’incertitude des prévisions est actuellement extraordinairement élevée compte tenu des circonstances.

Quel serait l'impact de cette diminution sur les prévisions des recettes 2020 ? Peut-on s'attendre à une baisse correspondante?

Il est encore trop tôt à ce stade pour estimer la baisse de recettes fiscales, mais il est évident que baisse il y aura et que le Conseil d'État devra se montrer particulièrement prudent dans le cadre de l'élaboration du budget 2021.

Les recettes 2020 seront en outre amputées d'une part de l'imposition sur les entreprises. Avez-vous un ordre de grandeur en tête pour le déficit 2020?

Nous pourrons nous prononcer sur le déficit 2020 dans quelques mois avec un plus grand recul sur la crise que nous traversons actuellement. L'heure est encore aux mesures à prendre pour soulager la population et notre tissu économique. Cette synthèse relève des prévisions de récession plus forte à Genève que dans le reste de la Suisse en raison des caractéristiques du tissu économique genevois, notamment l'importance du commerce de gros et des activités bancaires, deux secteurs particulièrement affectés par la crise actuelle.

À l'inverse, il se pourrait que ces mêmes secteurs retrouvent plus rapidement le chemin de la croissance lors de la reprise économique, limitant ainsi l'impact de la crise pour le canton de Genève. La présence à Genève de gros contribuables se révèle essentielle dans le contexte actuel. Je suis confiante que nous parviendrons à maintenir l'attractivité de notre canton pour ces entreprises. S'agissant de la réforme fiscale des entreprises, je rappelle que moins les entreprises font de bénéfice, plus le coût de celle-ci est neutralisé. La crise que nous traversons pourrait donc réduire sensiblement le coût de la réforme fiscale des entreprises.

Je tiens également à souligner les nombreux gestes de solidarité et de soutien de la part des acteurs privés dans la période tourmentée que nous connaissons. Cela démontre, s'il le fallait, que tant nos entreprises que les personnes physiques prennent à cœur leur responsabilité sociale et leur attachement à notre canton et à ses habitant-e-s.

Le document postule sur fort un rebond en 2021. Nous traverserions un trou d'air ne nécessitant pas forcément d'ajustement particulier. Partagez-vous cette idée?

Je pense au contraire que nous devons tout mettre en œuvre pour limiter l'impact de cette crise sanitaire et économique. Au-delà du soutien financier aux entreprises, l'État doit pleinement jouer son rôle pour accompagner les administrés et les entreprises à travers la crise et se tenir prêt pour accompagner et faciliter la reprise le moment venu.