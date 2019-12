Munitions dans le lac Léman: le Conseil fédéral interpellé

Les munitions d’après-guerre jetées dans le Petit-Lac et dont une récente vidéo prouvait la dangerosité font des remous. L’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), qui a pignon sur rue à Genève et à Thonon-les-Bains, vient d’envoyer une une lettre ouverte à Ueli Maurer, président du Conseil fédéral, et une copie aux conseils d’États de Genève, Vaud et Valais. Dans ce courrier, l’ASL demande aux autorités d’évaluer les risques de la présence de ces munitions.

«Nous demandons de dresser l’inventaire et cartographier les sites du fond du Léman où a été immergé du matériel militaire, d’évaluer l’état des dépôts afin de caractériser les risques d’explosion ou de corrosion de ce matériel, d’évaluer le risque environnemental physique d’une onde de choc en cas d’explosion et [le risque] chimique de la libération de molécules toxiques dans l’eau potable et l’écosystème que ce matériel fait encourir, et de prendre des mesures de protection en fonction de l’importance des risques encourus avérés.»

Créée en 1980, l’ASL avait reçu en 1986 des félicitations du Conseil fédéral pour aider à la décision d’interdire les phosphates dans la lessive.