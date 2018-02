Multiplication d’incendies volontaires à Plainpalais

Cliquer sur l'infographie pour l'agrandir

C’est une épidémie. Depuis le début de l’année, au moins huit incendies ont été allumés autour la rue de Carouge. Ce sont essentiellement des scooters qui sont visés, des motos, des vélos. Mais parfois le gibier est plus gros: le 12 janvier, selon la police, la séquence incendiaire débute par deux voitures et un fourgon. Elle s’est terminée le week-end passé par un foyer rue Vignier.

Tous les véhicules visés

Allumé dimanche à l’aube, il a été éteint, comme tous les autres par les hommes du Service d'incendie et de secours (SIS), appelés d’urgence. Depuis janvier, les pompiers ont pris l’habitude du quartier, Il ont opéré samedi, place Saint-François, au pied d’un immeuble. De leur intervention ne reste plus que des arbustes calcinés et des débris métalliques. Le 14 janvier, ils étaient à une centaine de mètres au coin entre le passage Saint-François et la rue de Carouge. Là aussi, un feu allumé à l’extérieur sur une case de stationnement pour deux-roues a rongé la façade de l’immeuble. «Des feux, il y en a partout ces temps», soupire une vieille dame habitant à proximité, qui en cite quelques-uns avant de partir à pas lents, accrochée au bras d’une connaissance, à peine plus jeune.

Il n’est pas certains que tous les incendies aient été recensés. Car si la police commence son décompte le 12 janvier, le capitaine du SIS Frédéric Jaques signale des interventions de ses hommes dans le même quartier, pour des «feux de scooters et de véhicules légers», comme on dit dans le métier, dès le 8. En l’état, depuis le 12 janvier, au moins 24 véhicules ont été la proie des flammes, indiquent les chiffres communiqués par le porte-parole de la police Silvain Guillaume-Gentil. «Ces incendies sont volontaires, explique-t-il. Ils ont lieu le plus souvent entre une heure et quatre heures du matin dans un périmètre restreint».

Un seul auteur?

Qui est l’auteur? Y en a-t-il plusieurs? On l’ignore. L’enquête en cours, confiée à la Brigade vols et incendies, ne tranche pas. Quels conseils donner aux propriétaires de véhicules dans le secteur? «Privilégier les parkings sécurisés, estime le porte-parole. Sinon, les places dans les rues bien éclairées et si possible observées par des caméras». (TDG)