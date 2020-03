Mouvement de protestation devant Migros Cornavin

Depuis le début de la crise, le syndicat Unia Genève revendique la fermeture de toute activité économique jugée non indispensable pour la population et le respect stricte des mesures de protection de la santé pour le personnel actif pour répondre aux besoins essentiels.

Le commerce de détail alimentaire fait partie de ces derniers et Unia Genève reconnaît les efforts que bon nombre de commerces déploient pour garantir la sécurité de leur personnel.

Certaines enseignes, à l’image de Migros Cornavin, se sont montrées jusqu’à présent particulièrement fermées aux discussions. Une quinzaine de vendeuses et vendeurs ont ainsi décidé ce dimanche matin d’arrêter le travail en attendant que leurs demandes soient entendues. «Une solution satisfaisante a pu être trouvée», se réjouit Alessandro Pelizzari.

Deux personnes renvoyées à la maison

«La Migros de la Gare Cornavin est le magasin avec le plus haut taux de bénéfice au mètre carré de tout le Canton de Genève. Néanmoins, les salariés qui y travaillent ont subi pendant toute la semaine passée des conditions de travail inacceptables. Jusqu’à vendredi, les dispositions limitant le nombre de clients présents au même moment dans le magasin étaient absentes, déplore Unia dans un communiqué. C’est pourquoi les vendeuses et vendeurs ont simplement demandé à pouvoir travailler en portant leurs propres gants et masques de protection.«

Or, à Migros Cornavin, et contrairement à de nombreux magasins du canton, cela est, visiblement, interdit au personnel. «Deux personnes refusant de travailler dans de telles conditions ont été renvoyées à la maison», affirme le syndicat. C’est en réaction à cela, et pour exiger le droit de pouvoir se protéger, qu’une quinzaine de vendeuses et vendeurs ont refusé ce matin de se rendre dans le magasin, la Migros maintenant toujours l’interdiction pour le personnel de porter des masques.

Solution trouvée

«Elle a toutefois accepté suite à l’action de ce dimanche de dispenser de l’obligation de travailler les vendeuses et vendeurs se sentant mis en danger, tout en garantissant leur salaire», peut-on encore lire dans le communiqué d’Unia.

Le personnel de Migros Cornavin salue le renforcement des mesures décidées par la direction et se réjouit de la solution trouvée. En parallèle, il lance un appel à la population et demande la solidarité et le respect du personnel qui se bat aujourd’hui en première ligne pour garantir des biens et des services essentiels. «S’il est important d’applaudir chaque midi et chaque soir les milliers de personnes qui continuent à travailler pour le bien de tout le monde, il est encore plus important de les traiter avec respect dans le quotidien. Et de ne pas oublier qu’elles et ils travaillent bien souvent dans des secteurs à très bas salaire’», conclut Unia.