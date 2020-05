Mort d’un motard: une conductrice âgée acquittée

Qui de la retraitée effectuant un demi-tour sur la route du Nant-d’Avril ou du motard roulant à plus de 130 km/h a causé la terrible collision? Responsabilité partagée? Ou est-ce uniquement une question de vitesse – celle du motocycliste – mort ce jour funeste de mai 2014 sur les lieux de l’accident? Mardi, le Tribunal de police a répondu sans nuances à ces questions qui hantent depuis six ans une femme de 83 ans (malade et dispensée de se présenter devant les juges) mais aussi les proches du défunt.

La conductrice retraitée est acquittée de tous les chefs d’accusation. L’homicide par négligence et l’incapacité de conduire ont été rejetés par la juge Katalyn Billy. «Sa manœuvre était autorisée», a tranché la magistrate en s’appuyant sur les nombreux rapports d’expertise.

Si la conductrice n’avait pas la priorité lorsqu’elle a coupé deux lignes discontinues, «il lui était impossible d’évaluer la vitesse du motocycliste» qui se trouvait à cent mètres de sa voiture. «Au moment où elle regarde dans le rétroviseur, il est un petit point à peine visible. Elle était donc légitimée à commencer sa manœuvre.»

Quant à la question de la codéine présente dans son organisme, elle a également été évacuée puisque la prévenue avait pris son médicament sept heures avant l’accident. De fait, «rien ne permet d’établir qu’elle était inapte à la conduite».

Ce jugement ne laisse aucune place à un partage des responsabilités. La vitesse du motard, et elle seule, a causé le drame sur cette route limitée à 60 km/heures, estime la justice. Les chiffres sont implacables: «Le motocycliste serait même parvenu à éviter la voiture s’il roulait à 92 km/h», poursuit la juge. Or, l’homme roulait à une vitesse plus de deux fois supérieure à la limite.

Les mots difficiles à entendre pour la jeune veuve, la mère et le frère du motard décédé. «Ils sont choqués, scandalisés par ce verdict, relève l’avocat de ces derniers, Me Timothée Bauer. Pour eux, il est évident que la conductrice se trouvait en incapacité de conduire». La partie plaignante annonce qu’il y a de «fortes chances» de faire appel du jugement.

La conductrice, elle, «ressent toujours beaucoup de tristesse et d’empathie pour la famille», indiquent Me Robert Assaël et Daniel Kinzer, ses avocats. Mais elle est bien sûr soulagée que la justice reconnaisse enfin qu’elle était parfaitement apte à conduire, qu’elle n’a commis aucune faute ou imprudence et qu’elle ne pouvait s’attendre à ce qu’un motard roule à une vitesse folle.»