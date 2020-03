Montée en puissance du contrôle des entreprises

Genève reste le seul canton suisse à s’être doté, en mai 2016, d’une Inspection paritaire des entreprises (IPE). Né d’une volonté politique, cet outil complète le dispositif cantonal de contrôle du marché du travail, et donc des effets indésirables de la libre circulation. Son comité dressait lundi le bilan de ses activités en 2019, marqué par une forte progression des contrôles. À deux mois d’une votation populaire fédérale remettant en cause l’accord sur la libre circulation, le message est limpide. Et assumé par l’IPE, tant du côté des représentants d’employeurs que des employés.

C’est du reste la première fois que l’IPE fait une présentation aux médias de son bilan annuel. «Bien sûr qu’il y a un lien avec la votation du 17 mai, reconnaît Joël Varone (de la Communauté genevoise d’action syndicale) qui a présidé le comité l’année dernière. Nous sommes nettement montés en puissance l’an dernier et voulons adresser un signal également en dehors du canton: montrer que se doter d’un instrument supplémentaire de contrôle n’est pas du tout incongru.»

De 413 à 720 contrôles

En une année, les 30 inspecteurs de l’IPE auront lancé 720 nouveaux contrôles, contre 413 en 2018. Ce sont les conditions de travail de 2232 employés qui ont été auscultées. Ces opérations, ciblées sur des secteurs à risque, ont débouché dans 63% des cas sur le constat d’infractions. Toutefois, après un rappel à l’ordre, seules 14% des entreprises ne se sont pas mises en conformité.

Commentaire de Joël Varone: «Non seulement les contrôles de l’IPE sont pertinents en termes d’infractions constatées, mais l’inspection s’avère être aussi un outil efficace dans la mesure où le taux de mise en conformité est de 86%.» Ce taux est d’autant plus élevé que l’IPE ne dispose pas de la compétence de sanctionner. Seul l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt) a cette faculté.

L’IPE mène des campagnes ciblées sur certains secteurs. Il y en a eu une quinzaine l’année dernière, dont une dans les kiosques, épiceries et autres dépanneurs. «Des contrôles inopinés ont permis de constater que l’interdiction du travail du dimanche était peu respectée, de même que la loi sur le travail au noir», précise Mafalda D’Alfonso, juriste de l’Association paritaire UAPG-CGAS pour les mesures d’accompagnement.

Selon la loi, seuls les patrons ou des cadres dirigeants sont autorisés à servir les clients le dimanche. Mais les cas les plus improbables ont été découverts. Par exemple cette épicerie où l’on dénombrait six propriétaires et seulement deux employés. En réalité, cinq d’entre eux n’avaient qu’une part sociale en tout et le véritable patron toutes les autres.

Dans les salons de coiffure, les inspecteurs se sont trouvés confrontés à une autre problématique, celle de la prolifération des caméras de vidéosurveillance. «Il y a un principe général d’interdiction de la surveillance du personnel, mais les patrons justifient toujours ces caméras par des motifs de sécurité, explique Isabelle Vaudaux (qui assume la présidence de l’IPE en 2020). Mais souvent, lorsqu’on invoque la question de la proportionnalité et l’obligation de consulter le personnel, l’employeur renonce à la vidéosurveillance.»

Un impact certain

Le petit dernier de la famille du contrôle du marché du travail n’hésite pas non plus à bousculer les habitudes. Ainsi, il a déposé, en accord avec le Ministère public, cinq dénonciations pénales contre des employeurs particulièrement récalcitrants à se mettre en règle. Une procédure jusque-là rarissime en Suisse. Et la première ordonnance pénale est tombée en juillet 2019.

«L’IPE a permis de secouer un peu le cocotier, ce qui a notamment débouché sur une meilleure coordination entre les organes de surveillance du marché, conclut Stéphanie Ruegsegger (Fédération des entreprises romandes), également membre du comité. C’est heureux, car si Genève a toujours été favorable à la libre circulation, c’est aussi parce que la population a confiance dans les outils de contrôle.»