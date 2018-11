«Monstre», le festival des arts imprimés qui porte bien son nom

Oui, c’était monstrueux, pendant quatre jours à Genève, mais surtout ce week-end dans les murs, investis à tous les étages, de l’Usine. Plus de 40 collectifs présents, tous défenseurs farouches de la microédition, artistes accomplis des arts imprimés.

Ils sont venus de partout, de France, d’Italie, de Belgique et, bien sûr, de Genève. Une porte ouverte géante, à prix libre, dans un lieu vivant comme jamais. Une convention au succès public impressionnant et mérité.

Photo: Laurent Guiraud

Un défilé ininterrompu de visiteurs au milieu des stands, durant les journées de samedi et de dimanche. Pour assurer la jonction nocturne entre les deux, les organisateurs ont programmé de nombreux concerts. Ils s’écoutent comme une légende sonore et musicale sous les affiches qui tapissent les murs. Le lien est à la fois organique et aventureux, la scène indépendante déploie ses partitions multiples, mélange les registres en se moquant des frontières.

Les rois du décloisonnement et du tirage limité, à la qualité toujours supérieure, sont au travail. Ils exposent leur talent dans tous les recoins de l’Usine, sur la scène du rez transformée en galerie, dans les loges des artistes que l’on rejoint par la coursive et qui s’apparentent à des cabinets de curiosités, des alcôves où les dessins se livrent à de drôles de frotti-frotta visuels.

Photo: Laurent Guiraud

Dimanche, à l’heure du goûter, on met les «esprits tordus» et les chercheurs universitaires autour de la table qui n’est pas ronde pour débattre ensemble sur le double thème de la censure et de la subversion. Mariage déraisonnable mais fécond. Les mots échangés, les exemples décrits et analysés à voix tabagique, de New York à Marseille, en passant par les autodafés locaux, valent tous les colloques socioculturels organisés au Palais Eynard.

Nos ministres ne sont pas dans la salle pour écouter cette langue d’aujourd’hui qui n’est pas de bois. Des mots qui griffent et qui résonnent. La vraie vie artistique, quoi, avant de retourner sur son établi de sérigraphie et dans son atelier de «riso» (pour risographe), à refaire le monde à grands coups de peinture de soja.

En mettant à fond la musique du groupe Amorce, du rap alternatif joué par un collectif de musiciens romands brassant les accents et les origines, dont c’était samedi soir le premier concert en public. On a aimé. Comme tout le reste. (TDG)