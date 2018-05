«Mon discours de St-Pierre» par Carole-Anne Kast et Alexandre de Senarclens

Le nouveau gouvernement prêtera serment à la cathédrale Saint-Pierre vendredi 31 mai. La cérémonie est marquée par le discours dit de Saint-Pierre, qui rendra publics les grands axes politiques de la législature 2018-2023. Selon la nouvelle Constitution, le programme de législature doit être approuvé par le Grand Conseil dans les six mois. Nous avons demandé aux présidents des partis de rédiger leur propre discours. Voici ceux des deux principales formations politiques de la République, Alexandre de Senarclens, président du Parti libéral-radical genevois et Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste genevois. Nous publierons volontiers vos commentaires dans le courrier des lecteurs.

Un Genève qui lutte contre les inégalités

Carole-Anne Kast, présidente du Parti socialiste genevois

Le discours de Saint-Pierre, premier acte collégial du Conseil d’État nouvellement élu, donne une vision, les priorités politiques et met en avant les défis que Genève devra relever lors de la législature qui s’entame. En 2009 et 2013, François Longchamp a captivé l’auditoire par sa belle voix grave et ses qualités d’orateur, tout comme par le contenu du discours: après une mise en contexte historique, il décrit les thématiques des différentes politiques publiques du Canton pour passer en revue, un peu dans un inventaire à la Prévert, les principaux dossiers et enjeux qui s’annoncent. Quelques éléments, très convenus, révèlent la couleur politique majoritaire du Conseil d’État, mais globalement, l’exercice du «discours de Saint-Pierre» est avant tout un exercice de collégialité, probablement le plus réussi de la législature, sinon le seul.

En 2009, la fin du discours contenait ces mots: «Aujourd’hui, notre République a, une nouvelle fois, rendez-vous avec son destin. Genève entre dans une nouvelle dimension. (…) À ceux qui ont peur parce que le monde change trop vite, l’État doit apporter une réponse qui rassure et qui donne l’envie d’aller de l’avant. C’est d’ailleurs la force de notre démocratie: les autorités ne peuvent pas oublier le peuple et avancer sans lui. Elles doivent bien sûr regarder vers l’avant, mais en tendant toujours la main vers ceux qui ont besoin d’aide pour marcher.» Pourtant, lors de cette dernière législature, on n’a jamais eu autant l’impression que le Canton ne se préoccupait que de lui-même, se déconnectait toujours plus des habitants, de celles et ceux qui «ont besoin d’aide pour marcher», tout en avançant sans but, sans cap identifiable, souvent en tournant en rond.

L’enjeu de cette législature, cette nouvelle dimension pour Genève, est de lutter contre les inégalités, qui se creusent toujours plus, de viser la prospérité de tous les habitants du Canton, et ce pas uniquement dans un discours, mais dans des actions concrètes, dans le déploiement de politiques publiques qui permettent de combattre la précarité et de renforcer la cohésion sociale. Les socialistes, au Conseil d’État comme au Grand Conseil, sont parfaitement conscients de cette exigence et s’engagent à mettre en place des mesures concrètes afin que chacun puisse avoir accès à ces biens fondamentaux que sont le logement, la santé et la formation, clés de l’insertion professionnelle, sociale et culturelle.

Ce défi exige que le Conseil d’État cesse de privilégier uniquement la prospérité des entreprises, ou plutôt celle d’une élite à la tête de celles-ci, voltigeant entre hôtels de luxe et voyages en «business class»! Ce nouveau gouvernement doit donc regagner la confiance des habitants par une action politique transparente, irréprochable, respectant les lois et déontologiquement exemplaire. Car un conseiller d’État est élu pour servir, et non pour se servir. Alors seulement il sera possible de conclure, par la formule consacrée: «Vive Genève! Vive la République! Vive la Suisse!»

Genève doit s’unir pour réussir

Alexandre de Senarclens, président du Parti libéral-radical genevois

L’entrée en fonction d’un nouvel Exécutif appelle inévitablement à prendre de la hauteur. Cet instant solennel est l’occasion de mesurer le travail à accomplir, d’évaluer le contexte général dans lequel notre canton évolue et de définir, ou de réaffirmer, les grandes orientations qui présideront à son destin.

Le canton de Genève se trouve à un tournant de son histoire. Il doit se battre pour préserver ses emplois, son rayonnement et son identité. Un choix essentiel s’impose pour fixer le cap des cinq prochaines années: celui d’entrer pleinement dans le XXIe siècle, avec toute l’ambition nécessaire.

Genève conservera ce qui fait sa force et sa spécificité s’il parvient, au-delà des clivages politiques, à s’unir pour avancer. Cela ne pourra se faire que dans un climat de sérénité propice au consensus et à l’action collégiale.

Il convient à la fois de poser les fondations de solutions adéquates aux défis qui se dessinent sur la durée, ainsi que de répondre aux enjeux immédiats.

À moyen et long terme, Genève doit se donner les moyens de concilier son nécessaire développement avec le maintien de sa qualité de vie. Les différentes facettes de notre canton, urbain et international d’une part, rural et villageois de l’autre, ne sont pas incompatibles. Bien au contraire, c’est précisément ces contrastes qui font le charme et l’attrait de Genève. La préservation de cet équilibre entre ville et campagne implique un développement du bâti dense et qualitatif. Il faut construire pour répondre aux besoins de tous les Genevois, y compris ceux qui souhaitent accéder à la propriété, et assurer une juste proportion entre les différents types de logements.

Pour accompagner cette croissance de la population, Genève doit impérativement continuer de faire évoluer ses infrastructures de transport. La mise en activité du Léman Express, combinée au développement des TPG, permettra de réduire les nuisances liées au trafic routier et de développer la mobilité douce.

À l’horizon des cinq années à venir, Genève devra par ailleurs prendre le train en marche de la 4e révolution industrielle. Genève a de nombreux atouts à faire valoir pour accompagner la transition numérique et doit s’affirmer comme un acteur clé dans ce domaine. À plus court terme, le gouvernement aura à s’emparer de dossiers non moins décisifs. La baisse des coûts de la santé, qui grèvent les finances publiques, et les budgets des ménages figurent incontestablement parmi les priorités. La réforme de la fiscalité des entreprises (PF17) doit pour sa part aboutir afin de préserver l’emploi dans notre canton. Il faudra également mener à bien la réforme de la caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) en faisant preuve de pragmatisme et de sens des responsabilités.

Nous le voyons, les objectifs sont nombreux. Ceux-ci ne pourront être atteints qu’à la faveur d’un gouvernement uni et résolu à défendre l’intérêt supérieur de Genève et de ses habitants.

