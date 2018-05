«Mon discours de St-Pierre»: Ana Roch, Jocelyne Haller, Marc Fuhrmann

La cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement de la République et Canton de Genève aura lieu ce jeudi 31 mai à 17 h en la cathédrale. Le point fort de l’événement sera le discours du président Pierre Maudet, qui fixera les grandes lignes d’action de la législature 2018-2023. Cette feuille de route sera formalisée dans un programme que le Grand Conseil devra adopter dans les six mois. Nous avons demandé aux présidents des partis présents au parlement de rédiger leur discours de Saint-Pierre. Lisez celle de Ana Roch, présidente du MCG, Jocelyne Haller, députée Ensemble à Gauche et de Marc Fuhrmann, président de l’UDC Genève.

Le rôle du citoyen devra être central

Ana Roch, présidente du MCG

Plus que jamais le rôle du citoyen devra être central pendant la prochaine législature. Depuis des siècles, Genève a attribué à ses habitants des libertés et des droits qui se sont affermis et précisés au fil du temps et qu’il convient de défendre comme un bien précieux.

Ces droits sont plus que jamais d’actualité parce qu’ils nous permettent de mener une vie digne. Le combat pour obtenir un emploi pour tous reste plus que jamais d’actualité et nous devons poursuivre avec détermination la promotion de la préférence cantonale qui nous permettra de travailler localement et de nous opposer au dumping salarial venant de toute l’Europe, en particulier par le développement excessif des permis frontaliers.

La défense des PME genevoises est également une cause qui doit être réellement défendue en accordant une priorité aux petites entreprises locales face aux rouleaux compresseurs venus d’ailleurs. C’est la garantie d’avoir une défense de notre économie cantonale qu’il ne faut en aucun cas oublier.

Nous voulons une formation des jeunes vraiment efficace et faciliter leur accès à la voie professionnelle, qui comporte trop d’éléments dissuasifs. Nous ne pouvons plus laisser ces jeunes au bord du chemin sans véritable perspective, ce qui représente un gigantesque gâchis pour notre société et l’avenir de Genève.

La charge de l’assurance maladie sur les budgets des familles doit être impérativement allégée, en continuant à défendre sans relâche des mesures efficaces, telles celles qui sont proposées par les deux initiatives fédérales du conseiller d’État Mauro Poggia et son collègue vaudois Pierre-Yves Maillard.

Nous voulons sortir de l’utopie du Grand Genève qui n’apporte rien à notre République et Canton

, si ce n’est de nouveaux problèmes au niveau de l’emploi et de la circulation par un développement déraisonnable du nombre des pendulaires. Nous voulons une Genève sans bouchons et sans mesures absurdes de circulation qui dégradent notre vie quotidienne.

Nous revendiquons une juste solidarité entre les cantons, où Genève ne doit plus verser des centaines de millions à d’autres régions de notre pays de manière excessive. Si notre intention est de vivre en bonne intelligence avec la Suisse et les habitants de notre région, nous ne sommes pas prêts à nous dissoudre dans un ensemble indéterminé, ce qui est l’objectif de l’Union européenne et de la mondialisation.

Impérativement, nous devons défendre fermement les intérêts de Genève et des résidents de notre canton, alors que trop souvent cette préoccupation n’a pas été prise en compte.

Nous avons une République et Canton formidables, riches d’une histoire parmi les plus prestigieuses et pleine de promesses pour le futur.

Il ne tient qu’à nous de permettre aux talents de se développer, de faire en sorte que chacun trouve sa place dans notre société, d’avoir une cité où chacun puisse vivre mieux.

Vive Genève, vive la Suisse!

Non à l’inféodation de l’État aux puissants!

Jocelyne Haller, députée Ensemble à Gauche

Si les élections en avaient décidé autrement, vous auriez entendu, au moment inédit où une représentante de la gauche radicale aurait accédé à la fonction de conseillère d’État: une occasion rare nous est donnée d’inverser l’ordre des priorités que la majorité politique de droite a trop longtemps imposé à ce canton. Après avoir placé au premier plan l’intérêt des milieux financiers au détriment des travailleurs, producteurs de la richesse de ceux-là, il est plus que jamais temps de changer de paradigme.

Il faut rompre avec l’inféodation de l’État aux puissants milieux économiques et replacer le bien-être de la population au centre de son action. La cohésion sociale est à ce prix. La prospérité tout autant! L’histoire l’a enseigné: les politiques salariales injustes, la précarité, les restrictions budgétaires, la mise à genoux de la fonction publique sont les ferments de troubles sociaux.

Il y a eu les Trente Glorieuses, nous pouvons aujourd’hui évoquer «les trente dernières piteuses».

Une période durant laquelle les inégalités n’ont cessé de croître, une phase durant laquelle les protections sociales chèrement acquises n’ont cessé d’être remises en question et de régresser, un temps durant lequel le sens de l’État, la notion de service public ont été galvaudés.

Pour restaurer l’engagement de l’État en faveur du bien commun, celui-ci doit s’extraire de la rhétorique trompeuse des politiques étatiques d’austérité. Car cette austérité se traduit essentiellement par des restrictions imposées aux prestations à la population et aux effectifs des services publics; alors que parallèlement, de nombreux avantages consentis aux plus riches et à de puissantes entreprises perdurent. Enfin, des investissements massifs sont réalisés dans des projets aussi dispendieux qu’inutiles. De la prison des Dardelles au hub d’expulsions de migrants de l’aéroport, on assiste à la poursuite d’une politique de criminalisation de la pauvreté ainsi qu’au déni du devoir d’hospitalité et d’asile. Aux antipodes de ce qu’affirmait Victor Hugo: «Ouvrir une école, c’est fermer une prison», notre canton «pressure» Instruction publique et l’Action sociale et construit des prisons!

Notre vision de la société ne consiste pas à occulter l’apport des entreprises dans le développement économique du canton. Il suppose de promouvoir une économie pondérée, qui corollairement à ses propres intérêts rétribue le travail à sa juste valeur, alimente équitablement le système de prévoyance sociale et préserve ici, et ailleurs, un précieux équilibre écologique.

Ainsi, l’État doit proscrire des choix qui, à l’instar de PF 17, sacrifieront les prestations dues à la population sur l’autel d’accointances politico-économiques. Aussi, pour rompre avec le cycle des années de rupture sociale, l’État doit s’émanciper de tout autre servitude que celle du service à la population… Pour connaître la suite de ce vaste programme: il suffira d’observer le quotidien de l’action politique du groupe EàG.

Genève en est devenue quasi méconnaissable

Marc Fuhrmann, président de l’UDC Genève

À chaque nouvelle législature son traditionnel discours de St-Pierre. Je ne reviendrai pas sur les discours précédents et leur lot de déceptions, de déconvenues et de promesses non tenues, j’en resterai à mes vœux pour Genève.

Des bouchons, une pauvreté croissante et en vue partout, une forte pollution de l’air en été… une ville française…

Genève en dix années de libre circulation des personnes est devenue quasi méconnaissable, saturée de bouchons, une pauvreté croissante et en vue partout, une forte pollution de l’air en été et aussi sous le stratus, une ville qui ressemble à tant de villes françaises qui survivent à peine. Il ne manque plus que le PAV avec 62% de logements sociaux et nous aurons la banlieue française en notre cœur.

Tant de détériorations qui nous furent inconnues encore récemment.

Mes vœux pour Genève: une ville, un canton qui pensera en priorité à ses habitants. La croissance économique n’a bénéficié qu’aux entreprises, aux professions libérales, à la fonction publique, aux nouveaux venus de l’Union européenne et au milieu immobilier. La population genevoise n’a vu aucun bénéfice de cette croissance. Le coût de la vie est en hausse constante. Les salaires eux sont en baisse, et pour les 50 ans et plus les plus grandes difficultés de retrouver un emploi correct: les Européens sont plus jeunes et bien moins chers, ne nous voilons plus la face!

Je veux remettre le Genevois au centre de son canton , un canton à taille humaine sans cette démesure actuelle. Où chaque Genevois aurait sa place, où la classe moyenne actuellement en voie de disparition se rétablisse. Où les habitants qui ont tant œuvré pour leur canton ne soient plus laissés sur le carreau et retrouvent les emplois et salaires qu’ils ont perdus. Que l’aide sociale, devenue une nécessité pour une part croissante de nos résidents, redevienne une exception. Supprimons cette libre circulation des personnes qui élimine nos plus faibles du marché de l’emploi et les pousse vers cette aide devenue indispensable, et surtout en hausse constante.

Pour cela, il faut mettre en place la préférence cantonale pour l’emploi. À commencer pour tout emploi dans la fonction publique. Aucune autre région européenne n’a autant de fonctionnaires non-suisses que Genève.

Je veux construire un futur pour notre jeunesse, pour qui un emploi de qualité et valorisant devient de plus en plus distant.

Je veux aussi sécuriser Genève, où nos femmes, nos jeunes comme nos aînés puissent sans peur aucune déambuler dans nos rues à toute heure du jour ou de la nuit. Je veux aussi un lien autoroutier qui relierait la Rive gauche au reste de la Suisse, cette Suisse qui par l’augmentation constante du trafic s’éloigne chaque jour un peu plus. Je veux aussi un canton qui reste vert et agricole, avec une nature préservée, un poumon de fraîcheur autour de notre ville de plus en plus dense.

Heureusement qu’il y a le discours de St-Pierre, pour passer du rêve à la réalité.

