Mobilité et virus: et si Genève montrait l’exemple

Les usagers des transports publics, effrayés par les risques d’infection, vont-ils se ruer sur leur voiture et saturer davantage des routes déjà bouchées avant la crise? C’est l’une des craintes qui agite la Suisse à l’heure du déconfinement. Et c’est aussi celle de la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini. Cette écologiste genevoise veut faire pression sur le Conseil fédéral.

Trains et bus renoueront avec leurs horaires usuels d’ici au 11 mai, mais les enjeux sanitaires pourraient rebuter certains usagers qui se réfugieront derrière leur volant, aggravant la saturation usuelle. En réponse à cette menace, plusieurs grandes villes comme Milan, Berlin, Bogotá ou Paris ont décidé de réaliser en urgence des aménagements cyclables et pédestres (propres et peu voraces en espace) quitte à rogner la place dévolue aux transports motorisés. L’Île-de-France prévoit ainsi de tracer jusqu’à 150 km de pistes cyclables provisoires.

Quel est le but de Delphine Klopfenstein Broggini? Avec le postulat qu’elle lance au Conseil national, la Verte veut demander au Conseil fédéral de favoriser, par le biais de la législation, un accueil plus généreux pour la mobilité douce. La Verte invite l’Exécutif à lancer un encouragement à l’adresse de l’Union des villes suisses. «Il faut éviter que les cantons ne butent sur le cadre légal fédéral s’ils veulent aller dans ce sens, explique la parlementaire. La loi fédérale régit notamment les questions de vitesse du trafic ou de la répartition de la circulation dans l’espace public.»

«Il faudra s’assurer que ces mesures se réalisent rapidement, sans attendre que les automobiles envahissent à nouveau l’espace urbain» Delphine Klopfenstein Broggini, Conseillère nationale genevoise

Le gouvernement genevois semble, lui, au diapason de ces préoccupations. Il a annoncé jeudi qu’il comptait tracer ces prochaines semaines, à titre provisoire et réversible, plusieurs itinéraires cyclables qui étaient déjà en gestation, reliant notamment Cornavin d’une part aux Eaux-Vives et d’autre part à Uni-Mail puis à l’hôpital.

Des mesures que salue Delphine Klopfenstein Broggini: «Mais il faudra s’assurer qu’elles se réalisent rapidement, sans attendre que les automobiles envahissent à nouveau l’espace urbain, prévient-elle. On constate une reprise et il importe que les gens développent d’emblée les bonnes pratiques. On peut certes compter sur le télétravail pour lisser les heures de pointe, mais on sait que cela reste compliqué: les gens vont bel et bien reprendre leurs déplacements.»

Des experts appuient en partie ce type de démarches. Dans une note publiée le 21 avril, le célèbre bureau d’ingénieurs lausannois Transitec a identifié le même risque de report sur la voiture (sur des «routes déjà largement congestionnées», écrit-il). Mais il prévient que les modes doux (marche ou vélo) ne sont pas adaptés à tous les usagers (âge, handicap, longs trajets).