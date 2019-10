Microcrédit: pas de restrictions sur la pub

Étonnant destin que celui de ce projet de loi sur la publicité pour le microcrédit! Inspiré par le Centre social protestant et Caritas, lancé par le PDC en 2016, répudié par son géniteur, adopté par le PS, il a finalement été torpillé de justesse au parlement jeudi soir avec trois voix d’écart seulement entre la majorité (PLR et UDC) et la minorité (PS-EàG) et… 28 abstentions (PDC, Verts, MCG). Défenseur du projet, le député PS Romain de Sainte Marie bouillonnait en constatant la défection des alliés Verts et, tout à son chagrin, n’était pas consolé par l’abstention du PDC.

Mais que proposait ce projet? Jugeant que l’endettement des jeunes est problématique, il voulait modifier la loi sur les procédés de réclame et interdire la publicité pour les microcrédits.

Sur le fond, tout le monde semble d’accord. Mais la méthode n’est pas la bonne. D’abord et «sur le fond, les causes de l’endettement sont surtout liées aux impôts et aux primes d’assurance maladie impayées», estime le rapporteur de majorité, Edouard Cuendet (PLR). Il ne faut pas non plus froisser la liberté de commerce, estiment André Pfeiffer (UDC), Véronique Kämpfen (PLR) et Vincent Subilia (PLR).

L’obstacle du droit supérieur

Mais l’obstacle principal sur la route du projet de loi, c’est le droit supérieur. Il encadre déjà le microcrédit, ce qui limite la marge de manœuvre cantonale. Ce constat est martelé par Edouard Cuendet, qui cite avec délices une intervention dans le même sens du conseiller d’État MCG Mauro Poggia, ainsi qu’un avis de droit vaudois.

Mais le droit supérieur n’est pas si clair, estiment ses adversaires. La loi fédérale se contente de proscrire la «publicité agressive» en faveur des crédits à la consommation. Et ce sont les professionnels du domaine qui sont explicitement chargés d’élaborer un code de bonne conduite. «Bref, résume Jocelyne Haller (EàG), les Chambres n’ont pas voulu cadrer le petit crédit». Pour Cyril Mizrahi (PS), il y a là un espace à exploiter, car «le petit crédit est une activité nocive que la collectivité est fondée à restreindre, comme elle en restreint d’autres, par exemple la publicité pour l’alcool et le tabac.» Il écarte l’avis de droit cantonal vaudois cité par Edouard Cuendet et en avance un autre et assure que le Tribunal fédéral aurait certainement des choses à dire. Les avis vacillent. Au MCG, Thierry Cerutti explique qu’il aurait souhaité avoir connaissance de ces arguments en commission. Le PDC, a priori passé dans le camp des adversaires de la loi, annonce qu’il s’abstiendra finalement. Mais les Verts, a priori dans le camp des partisans, annoncent qu’ils s’abstiendront aussi! «40% de la population est endettée et la publicité pour le petit crédit banalise l’endettement», admet la députée Isabelle Pasquier. Mais, sensibles au droit supérieur, alors que leurs alliés de gauche les adjurent de «faire de la politique», les Verts rappellent qu’ils ont déposé une motion qui prend exemple sur l’action de communes, comme Vernier, qui limite ces publicités par des clauses contractuelles avec les sociétés d’affichage.

Projet d’encadrement refusé

Les députés ont refusé également, mais avec un vote gauche-droite, un projet d’encadrement des stages proposé par la gauche. Il voulait introduire dans la loi un accord conclu par les partenaires sociaux définissant exactement ce qu’est un stage de formation, d’orientation ou de réinsertion, afin de renvoyer toutes les autres formes de stages à la loi sur le travail.

C’était une manière d’empêcher les stages sous-payés dont certaines entreprises abuseraient. Mais la majorité estime que l’accord des partenaires sociaux suffit. En début de séance, les députés ont refusé sèchement un projet MCG-UDC pour un macaron permettant aux entreprises d’indiquer le nombre de résidents qu’elles emploient.