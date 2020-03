Meyrin va planter 120 arbres, mais à quel prix?

Planter 120 arbres, qui oserait s’y opposer, alors que le réchauffement climatique est au cœur des préoccupations? Du moins l’était, avant que le coronavirus ne monopolise l’attention de la planète entière… Le 10 mars dernier, le Conseil municipal de Meyrin a donc accepté deux projets distincts. Mais le prix des futures pousses a suscité le débat.

Le premier projet concerne en effet 20 nouveaux arbres pour une somme globale de 100'000 francs. Le second prévoit la plantation de 100 arbres pour… 100'000 francs aussi. Faites le calcul, on a donc d’un côté des essences à 5000 francs en moyenne, et de l’autre à 1000 francs. Comment est-ce possible?

Pour le comprendre, il faut se pencher plus attentivement sur la première délibération soumise aux élus de la cité satellite. Celle des 20 arbres. Elle est intimement liée au CERN et à son projet de Portail de la science, devisé à plus de 70 millions de francs. Conduit par le célèbre architecte italien Renzo Piano, il prévoit, entre autres, l’élaboration d’une véritable forêt (plus de 300 arbres) sur le périmètre du CERN, certes, mais à Meyrin tout de même. «En commission, des élus ont été étonnés par les prix. Il s’agira de spécimens ayant déjà atteint une certaine taille, soit 8 [Insécable (espace définie)] mètres. Par contre, on ne connaît pas leur provenance», précise Fabien Grognuz (PLR), rapporteur de commission. C’est en effet le CERN qui a la mainmise sur le choix.

Auteur de la délibération, le conseiller municipal Laurent Tremblet (PDC) sent venir les critiques et prend les devants: «Je suis comme vous surpris par les prix communiqués, mais pour moi, les deux projets sont complémentaires. Et la plantation de 250 arbres par an pendant dix ans est inscrite à notre Plan directeur communal.»

Relevant que cette future plantation améliorera la qualité de vie des habitants, le MCG, les Verts et les socialistes soutiennent la délibération. Mais pas le PLR: «Pour nous, cela ne représente pas un bénéfice pour la communauté meyrinoise, car cette plantation se situera en zone privée, relève Pierre Boccard. De plus, ces arbres viendront de Hollande, d’Allemagne ou d’ailleurs en Europe et seront acheminés par camion. Et le CERN a pratiquement bouclé le financement de son projet, il n’y a pas de raison que l’on y contribue.»

Pourtant, auparavant, plusieurs élus ont souligné l’attachement de Meyrin au CERN et l’importance de conserver de bonnes relations. Un article, publié le 16 juin 2018 dans la «Tribune de Genève», faisait d’ailleurs état des fortes retombées générées par le CERN, notamment liées aux dépenses des employés, retraités et visiteurs du CERN, qui sont estimées à environ 200 millions de francs pour le Grand Genève.

Cette première délibération a finalement été acceptée à une forte majorité (17 oui, 5 non et 1 abstention). La seconde s’annonçait dès lors sous les meilleurs auspices. Elle a fait l’unanimité. Les 100 nouveaux arbres d’essences très diverses (érable à feuilles d’obier, mûrier blanc, pins de Bosnie, des Landes ou parasol, prunier, cormier, tilleul, etc.) seront plantés en pleine cité, aux abords des écoles, au Jardin alpin ou encore dans des parcs. Ils viendront compléter un patrimoine arboré communal qui s’élève, hors forêts, à environ 6000 spécimens. Quelque 1100 arbres ont été plantés et 165 abattus depuis 2015 à Meyrin.