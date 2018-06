Meyrin remet à flot son projet de piscine olympique couverte

Le projet de piscine olympique sur la Rive droite, à Cointrin (Meyrin), refait surface. Le dossier était enlisé depuis l’automne 2016, quand trois communes sur les douze concernées – Vernier, Russin et Dardagny – avaient refusé de participer à la construction et l’entretien de ce bassin couvert de 50 mètres, assorti d’un autre de 25 mètres et d’une pataugeoire.

Mais il en fallait plus pour couler la détermination du magistrat meyrinois Jean-Marc Devaud, qui porte ce projet depuis quatre ans. L’élu démocrate-chrétien revient aujourd’hui à la charge, avec de nouveaux atouts dans sa manche.

Piscine intercommunale

Rappelons qu’il n’existe qu’un seul bassin olympique couvert à Genève, celui des Vernets. À Lancy, un projet de couverture hivernale de la piscine de Marignac pourrait voir le jour en fin d’année. Sinon, c’est toujours la douche froide pour la Rive droite.

«Or, une telle infrastructure ne peut se réaliser aujourd’hui que si elle est intercommunale, souligne d’emblée Jean-Marc Devaud. Il s’agit d’une construction avoisinant les 30 millions de francs et d’un budget de fonctionnement annuel d’environ 2,5 millions.»

Selon lui, ces montants ne représentent pas des écueils insurmontables. Mais il reconnaît que l’inquiétude gagne les communes. La réforme de la fiscalité des entreprises PF17, le projet de fiscalisation des privés à la commune de domicile ou l’épineux dossier du report des charges entre Canton et communes, notamment, pèseront à l’avenir sur les finances municipales.

Financement à la baisse

C’est pourtant le bon moment pour construire ce bassin olympique, soutient Jean-Marc Devaud. Il s’explique: «Outre le côté sportif, une piscine joue un rôle social et de santé publique. Et surtout, une opportunité extraordinaire se présente: à Pré-Bois, il n’y a pas besoin de déclasser le terrain, et l’État mettra gratuitement à disposition le droit de superficie. En plus, le lieu est centré et accessible de partout en transports publics.»

Côté gros sous, le magistrat surfe sur les bonnes nouvelles. «L’Association des communes genevoises est prête à participer au financement à hauteur d’environ 10%. Et il est possible que la Fondation pour le Casino de Meyrin vienne aussi avec plusieurs millions.»

Enfin, «un pool d’investisseurs privés est prêt à cofinancer les frais d’exploitation annuels, à hauteur de 800 000 francs environ». Ce qui aura un impact non négligeable sur la participation des communes.

Vernier revoit sa position

Cette dernière avancée peut être cruciale. Elle a d’ailleurs déjà modifié la position de Vernier, dont les cités actuelles (Avanchets, Libellules) et à venir (quartier de l’Étang) sont voisines de Pré-Bois. «Le projet de 2016 prévoyait pour nous une participation aux frais de fonctionnement d’environ 800 000 francs, ce qui n’était pas envisageable, relève le magistrat verniolan Yvan Rochat. Selon la nouvelle clé de répartition, elle baisserait de moitié, ce qui est plus abordable. Raison pour laquelle nous participerons à la première séance du groupe de travail, le 21 juin.»

Comme Vernier, une douzaine d’autres communes, y compris de la Rive gauche, se mettront autour de la table. Jean-Marc Devaud a néanmoins prévu large en élaborant une clé de répartition du financement pour 44 communes (hors Ville de Genève) ou 12, celles de la Rive droite seulement.

Autre projet à Plan-les-Ouates

Mais rien n’est gagné. Sans compter que de son côté, Plan-les-Ouates planche aussi sur un projet de bassin olympique couvert, aux Cherpines. «Il s’inscrit dans un vaste complexe multisport, précise la magistrate Fabienne Monbaron. La piscine sera agrémentée en extérieur d’une pataugeoire et de jeux d’eau. Mais comme mon homologue meyrinois, je vais devoir convaincre les communes de la Rive gauche. Et pour l’instant, elles sont frileuses. La seule réponse positive est venue de Saint-Julien, en France voisine.» (TDG)