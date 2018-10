Meurtre de la Plaine: le parquet requiert 14 ans de prison

Elle aurait eu 52 ans. «Sa vie n’a pas été simple. Elle avait cessé la cocaïne, réduit sa consommation d’alcool. Elle vivait seule. Elle avait besoin d’exister.» Cette attention, la victime du meurtre de la Plaine la trouvait notamment sur les réseaux sociaux et sites de rencontre. C’est là qu’elle a fait la connaissance de celui qui l’a assassinée, chez elle, une nuit de janvier 2016.

Au deuxième jour du procès de la Plaine, la parole est passée au procureur. Dans sa plaidoirie, Frédéric Scheidegger a insisté sur la solitude de la victime. Mais surtout, il a pointé le motif «futile» et «particulièrement odieux» du meurtrier, un Genevois de 41 ans. Au terme de sa plaidoirie, il a demandé aux juges de retenir l’assassinat et une peine privative de liberté de 14 ans.

Avant lui, les psychiatres ont décrit la personnalité borderline du prévenu. Expliquer son geste? Difficile. Un casse-tête, même dans la mesure où son geste fatal n’entre pas dans la catégorie des conduites pathologiques. Il serait la conséquence «d’une colère blanche». Colère qui, pour un être souffrant de troubles de la personnalité, se révèle difficilement maîtrisable. D’où la nécessité de retenir une responsabilité légèrement restreinte, suggèrent les psychiatres au Tribunal criminel.

L’audience se poursuit cet après-midi avec les plaidoiries des deux avocats, Me Laura Santonino (partie plaignante) et Me Vincent Spira (défense). (TDG)