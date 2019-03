Meurtre de Semhar: la défense brandit le spectre de l’erreur judiciaire

Me Vincent Spira a plaidé pendant cinq heures et personne, dans le jury, ne s’est endormi. Le procès en appel du meurtrier présumé de la petite Semhar continue: c’est la bonne nouvelle de ce deuxième jour d’audience. Il n’y en pas d’autre, car les faits débattus restent, dans leur durée et leur intensité, d’une violence rarement atteinte. Avant le meurtre d’une enfant, il y a les sévices subis un nombre incalculable de fois par des adultes.

Trois femmes représentent les trois volets du dossier pénal d’un homme qui est «un tyran et un bourreau», qui se montre à chaque fois «efficace dans sa méchanceté, c’est-à-dire cruel». C’est Me Raho qui le rappelle en guise de présentation à charge, avant de détailler les antécédents de l’accusé, précédant l’assassinat qui lui est reproché. «Trois femmes qui ne se connaissaient pas, mais qui ont pour point commun d’avoir vécu avec celui que l’on rejuge aujourd’hui.»

Portrait d'un tortionnaire

Or, elles témoignent toutes des sévices les plus graves: viols et agressions sexuelles, plus de 500 dans l’acte d’accusation, sans compter les séquestrations et les menaces de mort. Le plaideur du matin ne ménage pas son auditoire. Il détaille les tourments endurés, relit à voix haute les rapports médicaux, dresse le portrait en pied d’un tortionnaire contre lequel la circonstance aggravante de la cruauté doit être retenue. C’est ce portrait trop parfait, qui jette l’effroi et sème la terreur dans son entourage proche, que la défense va s’employer à démonter.

Fantassin du doute

Me Spira est d’une lenteur méthodique. Les certitudes des autres le tiennent éveillé. Il les combat pied à pied. Il relit tout, six années d’instruction, en fantassin du doute, questionnant les prémices d’une vocation assassine, reposant sempiternellement la même question: «Est-ce que cela s’est réellement passé ainsi?» Il attaque le raisonnement de l’accusation, pointe la manie de «l’interprétation sans ancrage factuel». Il s’adresse à la Cour et au procureur: «Pourquoi il a tué? Vous n’avez aucun mobile. Pourquoi viole-t-il? Vous ne le savez pas…»

Cette ignorance brandie ne fait pas forcément un innocent. «Mais la culpabilité par défaut, c’est dangereux, c’est l’erreur judiciaire», conclut Me Spira en plaidant une fois encore, avec sa consœur Me Hayat, l’acquittement de leur client.

Huit heures à plaider l'acquittement

Celle-ci a pris le relais en début de soirée, annonçant à la Cour trois heures de plaidoirie. Ajoutées aux cinq déjà entendues, cela représente une journée entière à se battre pour tenter de faire acquitter un homme que tout condamne. L'ultime réplique de la partie plaignante est attendue pour jeudi. Le temps de parole de Me Assaël promet, lui aussi, d'être très long.

Plus tôt dans la journée, Me Raho avait terminé son exercice en s'adressant directement à l'accusé, muré dans son silence: «Si j'en crois ma plaignante, il sait très bien ce qu'il a fait, la souffrance qu'il a infligée. Il se souvient de tout: les regards, les larmes, les cris. Je suis sûr à mon tour que, dans sa cellule, il vit avec ça. Cela me terrifie. Monsieur, je vous plains, je n'aimerais pas être à votre place.» (TDG)