Meurtre à Veyrier, les enfants de la victime indemnisés à la baisse

Les quatre enfants de la femme de ménage tuée à Veyrier n’ont eu de cesse de batailler avec la justice et d’autres administrations durant six ans pour obtenir leurs indemnités pour tort moral. Leur mère de 42 ans avait été abattue dans des circonstances mystérieuses en 2013. Ils demandaient 30'000 francs de tort moral chacun, ils n’ont obtenu que la moitié en justice.

Qui était la victime? Une femme de ménage paraguayenne contrainte de quitter sa famille et son pays en 2006 pour nourrir les siens. Elle se rend d’abord en Espagne avec deux de ses quatre enfants. Elle y travaille six ans avant d’aller chercher, seule, meilleure fortune à Genève. Un choix funeste puisqu’un an après son arrivée elle est abattue par un homme, probablement un employeur, dans le quartier résidentiel de Veyrier.

Le deuil sans procès

Les enfants sont sous le choc, ils ne comprennent pas le geste du meurtrier septuagénaire, qui a retourné l’arme contre lui. Et surtout, ils comprennent qu’ils ne savaient rien ou presque de la vie de leur mère en Suisse, tant elle était secrète. La mort de l’auteur met rapidement fin à la procédure pénale. La famille de la victime, défendue par Me Robert Assaël, le vit mal, confirme l’avocat: «Elle reste avec beaucoup de questions sans réponse. De plus, il n’y a pas eu de procès, processus qui aide à avancer sur le chemin du deuil.»

Au lendemain du drame, la Commune prête 10'000 fr. à la famille pour les frais liés à l’enterrement et au rapatriement du corps au Paraguay. L’État sud-américain remboursera la moitié de la somme aux autorités communales. «La famille n’avait pas d’argent, précise Me Assaël. Il y a eu alors une formidable mobilisation. La communauté sud-américaine a organisé un repas de soutien qui a réuni plus de 200 personnes. La somme nécessaire a été ainsi réunie et trois semaines après le meurtre, la victime a pu faire son dernier voyage.»

Un immeuble caché?

C’est dans ce contexte que l’avocat des enfants saisit la justice de paix pour obtenir de l’argent de la succession du meurtrier. L’homme de loi chiffre les prétentions des orphelins en matière de tort moral (30'000 fr.): «J’ai dû faire un travail d’investigation pour découvrir que l’homme possédait en copropriété un immeuble à l’étranger.» Après cette démarche, chaque enfant récupère près de 10'000 fr. On est loin des 30'000 fr. requis. À la fin de l’année 2017, ils saisissent l’instance d’aide aux victimes (LAVI) et demandent la différence (un peu plus de 20'000 fr.) Entendu par la LAVI, l’un d’eux décrit dans les détails les souffrances et l’incrédulité de la famille après cette tragédie. L’un des fils resté au Paraguay a demandé à ouvrir le cercueil car il peinait à réaliser la mort de sa mère.

L’an dernier, la LAVI octroie 2120 fr. aux deux enfants restés au Paraguay et près de 5300 à ceux restés en Espagne. Pourquoi des montants aussi bas? En bonne partie en raison du coût de la vie au Paraguay, qui est jugé, selon l’instance, de 60% plus bas qu’en Suisse. Un taux contesté par Me Assaël, qui saisit la Chambre administrative. Cette dernière va dans son sens et conclut le mois dernier que la réduction de 60% est trop élevée: «Il y a effectivement une grande différence entre le niveau de vie au Paraguay si on le compare à celui de la Suisse», note la Chambre, qui retient qu’une baisse de 40% suffit.

Dans leur calcul, les juges partent sur un tort moral de 15'000 fr. Ils déduisent l’argent reçu par chaque enfant lors de la succession et réduisent le montant de 40%. Ainsi, les deux enfants vivant au Paraguay se voient octroyer au final par la justice 3173 francs.

«Pas de séquelles»

La Chambre administrative relève, de manière générale, que le Conseil fédéral prévoit des indemnités oscillant entre 8000 et 18'000 fr. en «tenant compte notamment de l’existence du ménage commun, de l’intensité des liens avec le parent. […] Ils entretenaient régulièrement des relations avec leur mère mais ils ne la voyaient que peu. […] Ils ont beaucoup souffert, le suicide de l’auteur impliquant qu’ils ne connaîtront jamais les causes du meurtre.» En revanche, conclut la Chambre, «ils n’ont pas eu de séquelles psychiques importantes et durables».

Une conclusion qui choque Me Assaël: «Comment peut-on raisonnablement soutenir cela? Par ailleurs, l’argent ne ramènera à l’évidence pas la défunte, mais il faut redire à quel point les sommes allouées pour tort moral en Suisse sont basses, voire indécentes. Sans suivre pour autant les excès américains, les juges devraient les revoir à la hausse.» (TDG)