Menacés d’évacuation, les occupants d’un immeuble des Pâquis sollicitent la Ville pour régulariser leur situation

Aux Pâquis, trois appartements de la rue de la Navigation, vides depuis plusieurs années, ont été investis par huit occupants il y a un an. Aujourd’hui menacés d’expulsion, ces habitants ont interpellé la Gérance immobilière municipale (GIM), sans succès pour l’instant.

Regroupés au sein de l’association «La Navette», les occupants du 38, rue de la Navigation estiment être en droit de revendiquer ces logements et de voir leur situation régularisée, étant donné que ceux-ci étaient vides avant leur arrivée. «Durant cinq ans, pour un appartement», précisent-ils. Plusieurs courriers ont été envoyés en ce sens à la GIM depuis deux mois, doublés de coups de téléphone, mais en vain.

La Ville affirme que les logements laissés vides n’étaient pas habitables, et que c’est pour cela qu’ils étaient vides. L’état des appartements est tel que l’unité de logement temporaire, qui les utilisait en attente de la rénovation, a décidé d’y renoncer, nous explique l’administration. Mais les habitants, soutenus par divers collectifs, dont Prenons la Ville, Xenope ou la Survap, le contestent: leurs locaux sont bel et bien habitables. «Ils ont été retrouvés dans un état de délabrement avancé […] À aucun moment la GIM n’a pris en compte les travaux entrepris par les habitants.» Selon un architecte mandaté par ces derniers, les locaux incriminés ne sont pas plus vétustes que les autres situés dans l’immeuble. L’évacuation ne se justifie donc pas.

Mais la Ville est inflexible: cette occupation est «illicite» et la plainte sera maintenue. «En effet, en cas de retrait, tout incident qui pourrait intervenir dans les logements serait de la responsabilité de la Commune», nous explique la GIM par e-mail. La procédure d’évacuation continue elle aussi et devrait connaître son épilogue ces prochains mois.

Pourquoi ne pas permettre à ces occupants de régulariser leur situation dans ce logement, comme ils le demandent? Il s’agit d’une question d’égalité de traitement, selon la Municipalité. «La Ville ne peut pas laisser ceux qui ont forcé des serrures et occupé illicitement les appartements passer devant les autres demandeurs.» Pas question, non plus, de reloger ces habitants en court-circuitant la liste d’attente.

Les logements une fois rénovés seront ainsi attribués selon le règlement en vigueur de la GIM. Pour mémoire, 3900 personnes attendent un logement de la Ville.

Une proposition de rénovation destinée au Conseil municipal est en cours de rédaction au Département de l’aménagement et des constructions et devrait être déposée d’ici à la fin de l’année. La Ville précise que sur 5000 logements loués par la GIM, seuls 20 sont libres car insalubres.

(TDG)