Menacée de prison, elle est sauvée par nos lecteurs

C’est presque un conte de Noël. Barbara, mère de famille au casier judiciaire vierge, qui risquait de se retrouver à Champ-Dollon en raison de ses contraventions impayées (notre édition du 22 octobre), a échappé à la prison ainsi qu’au bracelet électronique grâce à la générosité des lecteurs de la «Tribune de Genève» que son histoire a émus. Lorsque nous l’avons rencontrée, il y a quelques jours, cette femme ne pouvait s’empêcher de fondre en larmes à tout bout de champ, le souffle coupé, comme une petite fille, en raison de ces dons qu’elle n’a jamais demandés et auxquels elle s’attendait si peu. «Il va falloir un moment pour m’en remettre. Mon point de vue a totalement changé en voyant tous ces gestes complètement désintéressés. Ça m’a redonné foi en l’humanité et je peux vous dire que ce n’était pas gagné.»

«Au chômage»

De nombreux lecteurs ont donc été touchés par le sort de Barbara, cette quadragénaire qui avait accumulé dettes et contraventions à partir du moment où elle s’était retrouvée au chômage. Et qui, ayant finalement retrouvé du travail, craignait que son patron ne s’aperçoive qu’elle portait un bracelet électronique. Le Service d’application des peines et mesures (Sapem) avait en effet accepté cette sanction alternative à une peine privative de liberté afin qu’elle ne perde pas l’emploi qu’elle venait de trouver. Mais il avait averti Barbara que si elle ne remboursait pas le reste de ses contraventions dans les délais, elle devrait malgré tout faire de la prison ferme. Or comment rembourser ses contraventions avec un salaire de 4000 francs par mois, un mari en demande d’AI et une fille adolescente? Barbara, qui admettait n’avoir pas fait tout juste dans sa vie, se trouvait dans une situation désespérée. Dès la parution de l’article, le 22 octobre, dans la «Tribune de Genève» et «24 heures», des lecteurs nous ont contactés en nous demandant comment ils pouvaient aider cette mère de famille. Les soussignées n’étaient pas préparées à cet élan de générosité. Finalement, il a été convenu que tous ceux qui le voulaient pouvaient déposer un don à la réception de la «Tribune de Genève», dans une enveloppe au nom de Barbara. Vos dons s’élèvent à 8000 francs…

«Bienveillance anonyme»

Entre-temps, un lecteur qui tient à rester anonyme, et qui s’est présenté comme le porte-parole d’une association, a demandé que Barbara lui remette tous les bulletins de versement en lien avec ses contraventions. Il a tout réglé, en son nom à elle, afin d’écarter le risque de prison. «Lorsque j’ai parlé à ce monsieur, j’avais la boule au ventre, décrit l’heureuse bénéficiaire. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour le remercier. Il m’a répondu que la seule chose qui lui ferait plaisir était que je puisse à nouveau dormir tranquille. J’étais hyperémue, je n’arrivais pas à répondre. Ce jour-là, je me suis allongée sur mon canapé et j’ai dormi jusqu’au lendemain matin, d’une traite, profondément, ce qui ne m’était plus arrivé depuis des mois.» Aujourd’hui, Barbara ne craint plus la prison. Ses contraventions ont bel et bien été remboursées par cet homme bienveillant. Elle nous montre le bref message administratif reçu de la part du Sapem il y a une dizaine de jours: «Nous vous informons que le Service des contraventions nous a adressé l’extinction de vos affaires et que nous avons reçu le versement. Par conséquent, nous vous informons que la décision d’octroi du régime d’exécution d’une peine sous surveillance électronique est désormais sans objet.»

«Nous n’oublierons jamais»

Grâce aux dons de nos lecteurs, il reste à Barbara encore 8000 francs pour rembourser une partie de ses autres dettes et offrir pour Noël un cadeau à ses grands-parents octogénaires, qui sont les personnes au monde qu’elle chérit le plus en dehors de sa fille et de son mari. «Quelle histoire!» Notre interlocutrice n’en revient toujours pas: «Qui aurait pu imaginer autant d’amour, de compassion et de générosité? Le but de mon témoignage était de dénoncer l’injustice de ce système qui en arrive à jeter des mères de famille en prison, uniquement pour des contraventions impayées. Je ne m’attendais pas à une telle réaction des lecteurs. Ma famille et moi-même n’oublierons jamais ce qui nous est arrivé.» (TDG)